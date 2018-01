France: le président Macron refuse toute reconstitution d'une "jungle" à Calais

Calais - Le président français Emmanuel Macron a affirmé mardi que l'État "ne laissera pas se reconstituer une +jungle+" à Calais, le bidonville de migrants démantelé dans cette ville du nord du pays, critiquant par ailleurs vivement les "incohérences" de la politique européenne d'asile."En aucun cas, nous ne laisserons se reconstituer une +jungle+" à Calais, a-t-il dit en référence à l'immense bidonville de plus de 8.000 migrants qui avait été démantelé fin 2016."Tout est fait pour que le passage illégal ne soit pas possible à Calais", qui "n'est pas une porte d'entrée dérobée vers l'Angleterre", a-t-il dit, en assurant que l'État ne laisserait pas "se construire des filières illégales" dans cette région, lors d'un discours devant les forces de l'ordre de Calais.Le président a par ailleurs souhaité une "politique européenne conséquente", soulignant les insuffisances et incohérences" de l'UE dont les conséquences sont ressenties "dans nombre de cas" à Calais.Il a vivement critiqué le système de Dublin, ce principe d'examen de la demande d'asile par le premier État d'entrée dans l'UE."Le système de Dublin tel qu'il a été mis en place est plein d'incohérences. En tout cas, il n'est pas aujourd'hui satisfaisant", a-t-il tancé, jugeant cependant que le remplacer par un système où la demande d'asile pourrait être déposée dans n'importe quel État européen n'est "pas une solution envisageable à court terme car elle conduirait à déresponsabiliser tous les pays d'entrée"."Ce que nous devons faire, c'est organiser une politique européenne plus solidaire à l'extérieur et en son sein, et donc mettre plus de moyens au contrôle des frontières, plus de cohérence dans la politique à l'extérieur de nos frontières (...)", a-t-il estimé. "C'est en cours mais cela va trop lentement".A deux jours d'un sommet franco-britannique, M. Macron a évoqué les pistes de travail avec les Britanniques: "mieux gérer" le dossier des mineurs isolés non accompagnés, "renforcer la coopération policière à Calais" ainsi qu'"avec les États d'origine et de transit", et "développer un fonds pour soutenir les projets importants" pour la région de Calais.jri-frd-cg-mw-lv/jg/sg(©AFP / 16 janvier 2018 13h53)