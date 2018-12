France: les prix des carburants toujours en baisse

Paris - Les prix des carburants vendus dans les stations-service françaises ont poursuivi leur baisse la semaine dernière, dans le sillage de la chute des cours du pétrole, selon des chiffres officiels publiés lundi.Le litre de gazole, carburant le plus vendu en France, valait en moyenne 1,4287 euro, soit 2,66 centimes de moins que la semaine précédente, selon les relevés hebdomadaires publiés lundi par le ministère de la Transition écologique et solidaire.L'essence sans-plomb 95 (SP95) s'affichait à 1,4305 euro le litre, en baisse de 2,23 centime, tandis que le litre de sans-plomb contenant jusqu'à 10% d'éthanol (SP95-E10) a vu son prix reculer de 2,23 centimes à 1,4054 euro.Enfin, le litre de super SP98 a baissé de 2,03 centimes à 1,4987 euro.Il s'agit de la quatrième semaine consécutive de baisse pour le gazole (-8,6 centimes en moyenne sur la période) et la septième pour les essences (autour de -14 centimes) alors que le mouvement des "gilets jaunes", protestant contre les taxes sur les carburants et pour une hausse du pouvoir d'achat, agite toujours la France.Les prix des carburants varient en fonction des cours du brut mais aussi du taux de change euro-dollar, du niveau des stocks de produits pétroliers, de l'évolution des taxes et de la demande.Les cours de l'or noir ont affiché en novembre leur pire baisse depuis dix ans, en repli de 22%, du fait d'une surabondance de l'offre au niveau mondial.(©AFP / 03 décembre 2018 15h27)