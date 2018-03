France: les syndicats de cheminots appellent à la grève "deux jours sur cinq à compter du 3 avril"

Paris - Les syndicats de la SNCF, l'opérateur historique du rail en France, ont annoncé jeudi une grève de près de trois mois sur le rythme de "deux jours sur cinq", à partir du mardi 3 avril et jusqu'au jeudi 28 juin, pour protester contre la réforme en cours de l'entreprise."L'intersyndicale constate que le gouvernement n'a aucune volonté de négocier" et "prend la responsabilité (d'un) conflit intensif sur une très longue durée", a déclaré Laurent Brun de la CGT Cheminots, à l'issue d'une réunion intersyndicale.Les syndicats de cheminots avaient brandi mercredi la menace d'une grève dure lorsque l'exécutif a confirmé qu'il aurait recours aux ordonnances, un dispositif permettant d'écourter les débats au parlement, pour faire adopter cette réforme très controversée d'ici à l'été."C'est une réforme nécessaire et indispensable. Mon souhait ce n'est pas le bras de fer, mon souhait c'est la négociation", a réagi jeudi la ministre des Transports Elisabeth Borne sur une chaîne d'information en continu, BFMTV, aussitôt après l'appel à la grève des syndicats.Le gouvernement dit vouloir améliorer le fonctionnement du groupe dans le contexte de l'achèvement de l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire, en assurant ne pas remettre en cause son caractère public.L'exécutif veut aussi l'arrêt des recrutements au statut de cheminot des nouveaux agents.C'est le point le plus sensible de cette réforme en profondeur qui aura valeur de test pour la contestation sociale, jusqu'à présent incapable de freiner les transformations voulues par le président Emmanuel Macron.En 1995, une grève massive, à la SNCF notamment, avait été la plus importante depuis mai 1968. Elle avait paralysé la France et fait reculer le gouvernement de droite qui voulait réformer les retraites des fonctionnaires.(©AFP / 15 mars 2018 19h12)