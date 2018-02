France: les ventes d'ordinateurs personnels ont rebondi de 0,5% en 2017

HP INC.

Paris - Les ventes d'ordinateurs personnels en France ont rebondi de 0,5% en 2017 à 8,8 millions de machines, après des reculs de 2% en 2016 et de 8,4% en 2015, tirées par le marché des entreprises, selon les chiffres du cabinet Gartner.Les ventes aux entreprises ont progressé de 7,3%, alors que le marché grand public a enregistré une baisse de 6,1%, selon cette étude de référence.En conséquence, les ventes aux entreprises ont dépassé les ventes aux particuliers pour la première fois depuis plusieurs années, atteignant 52,4% du marché total, a indiqué à l'AFP Bruno Lakehal, analyste chez Gartner.Parmi les raisons qui ont pu stimuler ainsi les ventes aux professionnels, figure notamment la perspective de la fin de l'assistance technique pour Windows 7 et le passage à Windows 10, a expliqué M. Lakehal."Le changement de système d'exploitation a toujours été un moteur de changement" des PC, a-t-il indiqué.HP est resté en tête des ventes avec 27,5 % du marché, devant Lenovo (18,0%), ASUS (14%), Dell (10,9%), et Acer (10,4%). Mais Asus a perdu des parts de marché sur 2016, avec un recul de 10,7%, alors que les deux autres leaders, HP et Lenovo, voyaient leurs ventes progresser de respectivement 6,4% et 9,9%.Gartner ne mentionne pas la part de marché spécifique d'Apple, dont la part de marché au niveau mondial était de 6,9% selon les chiffres publiés par le cabinet en janvier.Sur le marché grand public, "le déclin enregistré sur les formats classiques de PC (desktop et portables) n'a pas été compensé par les formats plus mobiles que sont les ultra mobiles premium", ces ordinateurs portables ultra-légers et souvent convertibles, c'est-à-dire utilisables comme une tablette, a-t-il indiqué.Ces ordinateurs "ultra mobile premium" enregistrent tout de même globalement une progression de 17,5% sur l'année.lby/tq/az(©AFP / 27 février 2018 18h13)