France: mort de l'ancienne présidente du Parlement européen Nicole Fontaine

Paris - L'ancienne présidente centriste du Parlement européen et ex-ministre française Nicole Fontaine est morte jeudi à l'âge de 76 ans, a-t-on appris vendredi auprès d'un ancien ministre, Dominique Bussereau.Née le 16 janvier 1942 près de Fécamp (nord-ouest de la France), cette ancienne avocate et responsable de l'enseignement catholique s'était fait connaître en 1984 lors de la mobilisation contre un projet de loi sur l'école privée, finalement retiré sous la pression de la rue.Eurodéputée de 1984 à 2002, Nicole Fontaine avait présidé le Parlement européen de 1999 à 2002, devenant la seconde femme à accéder à ce poste après l'ancienne ministre française Simone Veil.Mme Fontaine avait ensuite exercé comme ministre déléguée à l'Industrie (2002-2004). A la tête de ce portefeuille, elle avait porté la loi fondatrice de l'internet français, la loi pour la confiance dans l'économie numérique.Elle était devenue membre de la direction du mouvement fédéraliste français La Fédération à partir des années 90. Elle avait enseigné de 2010 à 2015 au sein de l'université française de Nice-Sophia-Antipolis puis à l'école ESCP Europe.Après la victoire du Brexit en 2016, Mme Fontaine avait déclaré n'être "pas très surprise du vote de ces populations qui sont fragilisées", l'imputant à une "Europe malade de son déficit démocratique". Cette Européenne convaincue y voyait par ailleurs "un choc salutaire" pour l'Union européenne."Hommage ému à Nicole Fontaine, engagée avec courage et talent en faveur de la construction de l'Europe", a salué sur Twitter M. Bussereau."J'apprends avec tristesse la disparition de Nicole Fontaine, 2ème femme à avoir présidé le @Europarl_FR de 1999 à 2002. Son engagement pour l'Europe et ses valeurs continueront à nous guider durablement", lui a rendu hommage, également sur Twitter, l'actuel président du Parlement européen Antonio Tajani.Les sénateurs centristes se sont eux aussi dits "attristés par la disparition de Nicole Fontaine", saluant "son engagement et ses combats pour l'Europe, avec humanisme et détermination".L'eurodéputée Françoise Grossetête a elle aussi rendu hommage à une ancienne "collègue estimée et influente à Strasbourg et à Bruxelles, oeuvrant sans relâche au renforcement de la démocratie parlementaire européenne".(©AFP / 18 mai 2018 17h50)