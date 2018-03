France: pas de nouvelle opération en Syrie en dehors de la coalition anti-EI

Paris - La France ne prévoit pas de nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie en dehors de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique (EI), a indiqué vendredi l'Elysée.La présidence a donné cette précision au lendemain de déclarations de responsables kurdes indiquant, après avoir été reçus à l'Elysée, que Paris allait envoyer "de nouvelles troupes" à Minbej dans le nord de la Syrie."La France ne prévoit pas de nouvelle opération militaire sur le terrain dans le nord de la Syrie en dehors de la coalition internationale anti-Daech (acronyme de l'EI en arabe)", a affirmé l'Elysée.Mais elle "n'exclut pas de reproportionner son intervention en Syrie (...) pour atteindre ses objectifs, uniquement dans le cadre de la coalition", a ajouté la présidence, sans plus de précisions.La France participe depuis septembre 2014 à cette coalition conduite par les Etats-Unis qui mène essentiellement des opérations aériennes contre les positions de l'EI en Irak et en Syrie.La coalition intervient en Syrie aux côtés des Forces Démocratiques Syriennes (FDS), composées de combattants arabes et kurdes syriens. Ces dernières ont été très actives dans la reconquête des territoires occupés par l'EI, notamment l'ancienne capitale autoproclamée des jihadistes à Raqa.Mais les Kurdes syriens sont depuis janvier la cible d'une offensive turque dans le nord de la Syrie. Après la prise d'Afrine, la Turquie menace d'étendre son offensive, notamment vers Minbej où les Kurdes sont également présents."Il faut poursuivre ce combat ensemble parce que la lutte n'est pas terminée", a fait valoir l'Elysée, qui s'inquiète "des risques de résurgence de Daech", surtout dans la région frontalière de l'Irak, au nord de Deir Ezzor.Le président Emmanuel Macron souhaite aussi "qu'un dialogue puisse s'établir entre les FDS et la Turquie avec l'assistance de la France et de la communauté internationale", avait annoncé jeudi soir l'Elysée.Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réagi vendredi en se disant "extrêmement peiné" par la position "totalement erronée" de Paris.La réaction de la Turquie est "logique et attendue vu la sensibilité d'Ankara sur la question du PKK", le Parti des Travailleurs du Kurdistan classé comme une organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux et soupçonné d'entretenir des liens avec les Kurdes syriens, estime l'Elysée."Le dialogue va continuer" avec Ankara, ajoute la présidence.A l'issue de la réunion de jeudi à l'Elysée, le représentant du Kurdistan syrien (Rojava) en France, Khaled Issa, avait créé la surprise en annonçant que la France allait "renforcer son dispositif militaire", notamment à Minbej, prochaine ville que les troupes turques menacent d'attaquer au nord de la Syrie et où des forces américaines sont aussi présentes.Des forces spéciales françaises sont stationnées en Syrie. La France reste toutefois très discrète sur cette présence et sur le volume déployé.Paris estime par ailleurs "très important" que les Etats-Unis restent engagés dans la coalition internationale afin "que nous terminions le travail ensemble".Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les Américains allaient partir de Syrie "très vite" maintenant que l'EI est en passe d'être totalement vaincu.(©AFP / 30 mars 2018 12h34)