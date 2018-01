France: plusieurs enseignes de distribution ont commercialisé des laits infantiles contaminés

RTL GROUP

Paris - Quatre grandes enseignes de distribution françaises (Leclerc, Auchan, Intermarché, Système U) ont reconnu mardi et mercredi des failles dans la procédure de rappel dans certains de leurs magasins de produits infantiles Lactalis contaminés aux salmonelles.Le 21 décembre, Lactalis, premier groupe laitier français, a procédé au rappel à l'international de l'ensemble de ses laits et autres produits infantiles fabriqués dans son usine de Craon (ouest) depuis février 2017 après la découverte d'une contamination aux salmonelles. Au 20 décembre, Santé publique France avait recensé 35 nourrissons atteints de salmonellose en France depuis mi-août, dont 31 ayant consommé un lait infantile de l'usine de Craon.Mardi soir, Michel-Edouard Leclerc, patron du premier groupe français de distribution éponyme, a écrit sur son blog qu'il ne pouvait "que constater et confirmer l'existence de défaillances dans les opérations de retrait effectuées par certains magasins de notre enseigne".En dépit du rappel de produits lancé à la suite de la découverte d'une contamination aux salmonelles, 984 produits Lactalis ont été vendus par Leclerc après le rappel dans plusieurs magasins.Les boîtes concernées par le rappel ont été achetées en France par 782 clients, dont 602 ont "déjà été identifiés" et "la moitié d'entre eux ont déjà été appelés", a précisé M. Leclerc.En outre, mercredi, le groupe français Auchan a annoncé dans un communiqué avoir vendu 52 boîtes de ce lait infantile Lactalis."Malgré le retrait effectif de 36.000 produits, 52 produits supplémentaires - des boîtes de lait infantile - ont échappé à la vigilance de nos équipes et ont été vendus après la date du rappel sur 28 magasins", écrit Auchan."Des clients ont d'ores et déjà été informés permettant le rappel des produits incriminés, les derniers clients sont en train d'être identifiés et contactés", poursuit Auchan.Mercredi, une autre grande enseigne française, Intermarché, qui compte 1.800 points de vente un peu partout en France, a annoncé pour sa part arrêter "définitivement" de commercialiser des laits infantiles Lactalis."Je vais décider d'arrêter définitivement la commercialisation de tous les produits infantiles Lactalis à la marque Milumel dans tous nos points de vente", a déclaré Thierry Cotillard, président du groupe Intermarché, dénonçant notamment une "gestion chaotique de sa crise" par l'industriel.Il a précisé qu'à "ce stade, nous avons deux produits qui nous ont été remontés par deux consommatrices". Intermarché va faire "un point avec l'ensemble de nos points de vente" pour établir un bilan précis des produits concernés par les procédures de rappel qui auraient éventuellement été vendus aux clients d'Intermarché, a-t-il ajouté.Enfin, le groupe Système U a également annoncé mercredi avoir vendu 384 boîtes de lait infantile Lactalis qui auraient dû être retirées de ses rayons. Le groupe a "instantanément procédé à l'appel des clients identifiés", a-t-il assuré dans un communiqué.vac-ngu/lp/mr(©AFP / 10 janvier 2018 18h54)