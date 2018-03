France: près de 70% d'abstention à la législative partielle de Mayotte

TWITTER

Mamoudzou - 69,61% des Mahorais se sont abstenus dimanche à l'élection législative partielle, selon des résultats provisoires, dans un contexte de forte crise sociale qui paralyse l'archipel français de Mayotte, dans l'océan Indien, depuis près d'un mois.Les deux finalistes de l'élection législative de juin 2017 se sont qualifiés pour le second tour de la partielle organisée dimanche, la députée sortante Ramlati Ali (sans étiquette) devançant le candidat du parti Les Républicains (LR - droite), Elad Chakrina, selon ces résultats provisoires communiqués par la préfecture.Mme Ali a obtenu 36,15% des suffrages exprimés (3.875 voix) contre 32,59% (3.493 voix) pour M. Chakrina, qui avait obtenu mercredi le soutien inédit de la présidente du Front national (FN - extrême droite), Marine Le Pen. Le second tour aura lieu dimanche prochain.Le département français est agité depuis près d'un mois par un mouvement de contestation populaire contre l'insécurité et l'immigration clandestine. La population a mis en place des barrages sur les routes dans l'île principale, Grande-Terre.Des incidents ont émaillé le scrutin, notamment à Mtsamboro (nord-ouest) où, dans deux bureaux de vote, deux individus ont brièvement subtilisé les urnes sans toutefois les violer, selon les autorités.A Acoua (nord-ouest), les neuf bureaux de vote avaient été bloqués à l'ouverture, parfois fermés avec de la glu, selon la mairie, qui a dépêché les services municipaux pour les dégager.A Longoni (nord), un journaliste a indiqué sur Twitter qu'il était "impossible d'atteindre le village".La plupart des élus et les organisateurs du mouvement avaient demandé le report du scrutin mais le représentant de l'État à Mayotte leur a opposé une fin de non-recevoir, assurant que l'État prendrait "toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement du scrutin".Outre les difficultés pour accéder aux bureaux de vote, les élus avaient fait valoir que les conditions de sécurité n'étaient pas garanties et souligné les difficultés de campagne des candidats.Un porte-parole du mouvement social, Salim Nahouda, avait appelé la population à boycotter le scrutin.Le mouvement de contestation populaire va se durcir à partir de lundi, avec "un renforcement des barrages", ont annoncé plusieurs responsables du mouvement à l'AFP.caz/frd/jh/ces(©AFP / 18 mars 2018 20h05)