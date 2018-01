France: reprise du blocage des prisons par des surveillants

Paris - De nombreuses prisons françaises étaient bloquées jeudi par des surveillants réclamant de meilleurs conditions de sécurité après plusieurs agressions.Dans ce contexte de désorganisation, 123 détenus de la prison de Fleury-Mérogis, située près de Paris et plus grand centre pénitentiaire d'Europe, ont refusé pendant quelques heures de regagner leur cellule après la promenade de la mi-journée.Ce mouvement des détenus est intervenu dans un climat tendu dans cette prison où les temps de promenade avaient été raccourcis, selon une source syndicale.A 15H00 locales, selon une source syndicale, tous les détenus étaient "remontés en cellule" et six d'entre eux, "considérés comme les meneurs" ont été envoyés en quartier disciplinaire.En outre, des prisons de la région de Marseille (sud) ou dans le nord du pays étaient aussi bloquées, selon les syndicats.Ces actions ont pour conséquence de retarder ou empêcher des extractions de prisonniers ou des rencontres aux parloirs.Ce mouvement est né après l'agression jeudi dernier de trois surveillants, légèrement blessés à l'arme blanche par un détenu jihadiste allemand à la prison de Vendin-le-Vieil (nord de la France). Il s'est renforcé après trois nouvelles agressions dans différentes prisons cette semaine.Les syndicats de personnels pénitentiaires se sont mobilisés pour réclamer des conditions de travail plus sécurisées, avec notamment une "gestion spécifique pour les détenus terroristes islamistes et radicalisés" et une revalorisation d'un métier n'attirant "plus personne".Face à la colère des personnels, le président français Emmanuel Macron avait annoncé lundi un "plan pénitentiaire global" d'ici fin février et, en visite à Vendin-le-Vieil le lendemain, la ministre de la Justice Nicole Belloubet avait annoncé avoir fait "dix propositions" au personnel de la prison, portant notamment sur les effectifs et la prise en charge des détenus radicalisés.Des négociations entre les principaux syndicats et l'administration pénitentiaire se sont tenues depuis mardi soir et un projet d'accord est actuellement examiné par le gouvernement, ont indiqué mercredi soir deux syndicats dans un communiqué commun."Une fois les arbitrages rendus, les discussions reprendront afin de faire un point et finaliser ou pas un document que nous soumettrons aux personnels", ont-ils ajouté, appelant à reprendre le "blocage général" des prisons en attendant.bur-mdh-sva-fz/lp/cn(©AFP / 18 janvier 2018 15h54)