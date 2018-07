EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - La circulation des trains devrait revenir à la normale d'ici à une semaine à la gare parisienne de Montparnasse, deuxième gare française pour les trains à grande vitesse (TGV), l'électricité ayant pu être rétablie, trois jours après l'incendie d'un transformateur."La mise en oeuvre d'une liaison alternative est maintenant effective et permet de rétablir l'alimentation électrique du réseau ferroviaire de la gare Montparnasse et des foyers de la zone", indique lundi en fin de journée RTE, le gestionnaire du réseau électrique à haute tension.La SNCF, opérateur français du rail, a en conséquence annoncé lundi soir qu'elle garantirait les deux tiers du trafic au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse mardi.Les TGV desservant le Sud-Ouest, qui avaient été déroutés à la gare voisine de Paris-Austerlitz depuis l'incendie d'un poste électrique vendredi, reviendront notamment à Montparnasse.Mais le retour à la normale prendra plusieurs jours car le centre de maintenance des TGV a été également victime de la coupure d'électricité, a précisé la compagnie, qui prévoit un trafic "proche de la normale" vendredi et complètement normal lundi 6 août.Ce lundi, "115 trains grandes lignes" devaient être supprimés, soit "50% du trafic initialement prévu" à la gare Montparnasse qui dessert l'ouest et le sud-ouest de la France, selon la SNCF.Depuis vendredi, la SNCF doit faire face aux conséquences d'un incendie d'un poste de haute tension de RTE qui empêche une alimentation électrique normale des trains et paralyse le centre de maintenance des TGV.L'incident de vendredi a désorganisé la circulation des trains en plein chassé-croisé estival dans la deuxième gare de France pour la circulation des TGV. Un train sur deux seulement a pu circuler dimanche à la gare Montparnasse et deux trains sur trois samedi.La suppression de nombreux trains a entraîné la surcharge de ceux qui continuaient à circuler.hma/fka/lv/mra(©AFP / 30 juillet 2018 17h40)