Paris - Sept hommes, dont un aumônier juif, un responsable et un surveillant d'une des plus grandes prisons de France, soupçonnés de participer à un réseau de corruption ont été placés lundi en garde à vue, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.Le directeur chargé de la supervision d'un des trois bâtiments de la prison de Fresnes, dans la banlieue parisienne, et un surveillant "sont soupçonnés d'avoir touché de l'argent en échange d'un traitement de faveur accordé à des détenus majoritairement membres de la communauté juive", ont expliqué des sources proches de l'enquête.Cela pouvait aller, et ce à l'initiative du directeur et du surveillant, "du portable laissé en détention à des interventions en cas d'incidents ou auprès des magistrats", y compris pour "appuyer et accélérer les demandes d'aménagement de peine", a expliqué une source proche de l'enquête.Les autorités judiciaires ont confirmé le placement en garde à vue de sept personnes, sans préciser leurs identités. "Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été saisis au cours des perquisitions menées lundi matin" aux domiciles des suspects et à l'intérieur de la prison, a ajouté une source proche de l'enquête.Les deux détenus, considérés comme "les corrupteurs" par les enquêteurs, sont "bien connus des services de police" : Arnaud Mimran, un financier déjà condamné dans une affaire de fraude à la TVA sur le marché des droits à polluer, qui serait une spécialité du milieu criminel franco-israélien, et Eric Robic, le chauffard français qui avait écrasé l'Israélienne Lee Zeitouni à Tel-Aviv en septembre 2011 avant de prendre la fuite.Un autre personnage impliqué dans une vaste escroquerie à la TVA sur le marché du CO2, Fabrice Touil, est soupçonné d'avoir remis de l'argent à plusieurs reprises au cadre de la prison de Fresnes.Enfin, les enquêteurs cherchent à comprendre le rôle qu'aurait pu jouer l'aumônier juif de l'Île de-France, une région qui englobe Paris. "L'association cultuelle, financée en partie par des proches de détenus, a-t-elle joué un rôle de banque ?", s'interrogent-ils.Une information judiciaire avait été ouverte en novembre pour "corruption d'une personne dépositaire de l'autorité publique, corruption par une personne dépositaire de l'autorité publique, blanchiment de corruption d'une personne dépositaire de l'autorité publique et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement", a-t-il précisé.Les conditions de vie des 2.600 détenus présents à la prison de Fresnes - remplie à près de 200 pour cent de sa capacité - sont "épouvantables", avec "des rats à peu près partout", avait dénoncé la Contrôleure des prisons Adeline Hazan avant une visite du président Emmanuel Macron début mars.En janvier, cet établissement notamment avait été secoué par un mouvement social des gardiens pénitentiaires, le plus vaste de ces 25 dernières années.(©AFP / 26 mars 2018 11h49)