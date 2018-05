France: signes d'apaisement à la SNCF après une annonce sur une reprise de dette

Paris - Le gouvernement français a confirmé vendredi qu'il reprendrait 35 milliards d'euros de la dette de l'opérateur ferroviaire SNCF, rassurant un des plus importants syndicats qui a évoqué une possible sortie de la grève débutée le 3 avril."Cette reprise constitue un engagement sans précédent de la Nation et du contribuable en faveur de la SNCF", a souligné le Premier ministre Edouard Philippe, après avoir reçu les syndicats lors de rencontres bilatérales.L'Unsa, deuxième syndicat à la SNCF derrière la CGT, a été "rassurée" par cet "engagement ferme" et prendra "très rapidement" une décision sur une éventuelle sortie de la grève, ont indiqué ses responsables à l'issue de leur rencontre avec le chef du gouvernement.Le secrétaire général de l'Unsa, Luc Bérille a précisé que cette reprise se ferait en deux temps : 25 milliards en 2020 et 10 mds en 2022 -- sur un total de plus de 50 milliards."35 milliards d'euros, c'est 14 ans de budget d'investissements de l'État dans l'ensemble de nos routes, chemins de fer et canaux", a aussi souligné M. Philippe lors d'une conférence de presse avec la ministre des Transports, Élisabeth Borne.Le Premier ministre a toutefois assuré qu'il n'y "aura pas d'impôt SNCF" pour compenser la reprise de la dette qui "viendra s'ajouter à la dette publique de l'État et sera remboursée au même rythme que la dette publique de l'État". "Ce sera bien une charge supplémentaire pour le contribuable", a-t-il relevé.Le projet de loi, voté en première lecture en avril à l'Assemblée, arrivera en séance publique au Sénat mardi.Le texte vise notamment à abolir le statut des cheminots pour les nouveaux employés afin, selon le gouvernement, de réduire les coûts à la SNCF dans la perspective de l'ouverture à la concurrence voulue par l'Union européenne.La grève intermittente à la SNCF, qui a lieu deux jours sur cinq depuis le 3 avril, est estimée "injustifiée" par la majorité des Français (58%), selon un sondage Ifop publié le 20 mai.Le taux de grévistes recule régulièrement parmi les cheminots qui restent malgré tout vent debout contre la réforme : 95% de "non" ont été recueillis lors d'une consultation du personnel réalisée du 14 au 22 mai.(©AFP / 25 mai 2018 14h04)