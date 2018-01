France/tempête Eleanor: 225.000 foyers privés d'électricité à 12H30 (Enedis)

Paris - Un total de 225.000 foyers étaient privés d'électricité à 12H30 mercredi, alors que la tempête Eleanor se déplaçait vers l'est de la France, après avoir touché la Bretagne, la Manche, le Nord et la région parisienne avec des rafales supérieures à 120 km/h, a annoncé le groupe Enedis.Les principales régions concernées sont désormais situées à l'Est, avec 70.000 foyers sans courant électrique en Alsace et en Franche-Comté, 40.000 en Lorraine et 25.000 en Bourgogne, précise Enedis dans un communiqué.Dans les régions touchées plus tôt dans la matinée, 22.000 foyers restaient sans électricité en Normandie, 15.000 en Picardie, 13.000 en Ile-de-France, 11.000 en Champagne-Ardenne et 6.000 dans le Nord Pas-de-Calais.Environ 2.500 agents travaillent à rétablir la situation mais Enedis ne donne aucune heure de retour à la normale, précisant que "la situation reste très évolutive car la tempête continue de souffler".Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a rappelé qu'il ne fallait en aucun cas tenter de toucher des câbles tombés à terre. En cas d'urgence, il est demandé d'appeler le 09 726 750, auquel il faut ajouter le numéro du département.Eleanor a commencé à toucher la France dans la nuit de mardi à mercredi et une cinquantaine de départements ont été placés en vigilance orange en Bretagne, en région parisienne, dans les Hauts-de-France, dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Alpes du Nord, les Alpes-Maritimes et en Corse.C'est la quatrième tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen. Cette dernière a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi, après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral atlantique et la Corse, avec des rafales à plus de 130 km/h.(©AFP / 03 janvier 2018 12h46)