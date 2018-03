France: un gendarme avait pris la place d'un otage (ministre de l'Intérieur)

Trèbes (France) - Un des gendarmes blessés par le preneur d'otages abattu vendredi par les forces de l'ordre dans le sud de la France s'est volontairement substitué à un otage civil, a révélé le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb, saluant son "héroïsme"."Je veux saluer le courage du lieutenant colonel qui est gravement blessé et qui s'est substitué à l'otage que le terroriste tenait pour se protéger, un acte d'héroïsme", a commenté M. Collomb.Relatant la chronologie des trois attaques qui ont fait trois morts à Carcassonne et à Trèbes, dans le sud de la France, M. Collomb a expliqué que les forces d'assaut du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) sont intervenues après avoir entendu des coups de feu à l'intérieur du supermarché où le gendarme était retenu en otage."Le lieutenant colonel avait laissé son téléphone ouvert sur la table, et donc nous avons pu à un moment donné entendre ce qu'il s'est passé, et c'est lorsque nous avons entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu", a-t-il déclaré devant les médias à Trèbes, où il est arrivé vers 14H30 (13H30 GMT).(©AFP / 23 mars 2018 15h10)