Paris - La justice française a rouvert une enquête sur une accusation de viol visant le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin pour des faits datant de 2009 que l'intéressé conteste catégoriquement, a-t-on appris samedi de source judiciaire.Cette décision fait suite au dépôt en janvier d'un nouveau courrier par la plaignante, qui accuse M. Darmanin de l'avoir violée alors qu'elle sollicitait de l'aide dans une affaire judiciaire, a déclaré cette source, confirmant une information du journal Le Monde.En juin 2017, le ministre, âgé aujourd'hui de 35 ans, avait, de son côté, dépose une plainte en dénonciation calomnieuse.Ces accusations "ne traduisent qu'une intention de nuire" et "ne résistent ni à l'analyse des faits, ni à l'application du droit", a dénoncé samedi auprès de l'AFP Me Mathias Chichportich, l'un des avocats du ministre des Comptes publics."La justice est à nouveau saisie et elle doit pouvoir travailler en toute indépendance. Le Premier ministre tient à rappeler d'une part que les règles fixant l'appartenance au gouvernement sont connues et d'autre part que M. Darmanin a toute sa confiance", a souligné auprès de l'AFP l'entourage d'Edouard Philippe.Le 15 janvier, c'est Gérald Darmanin lui-même qui avait révélé avoir fait l'objet au printemps 2017 d'une enquête préliminaire à la suite d'une lettre dans laquelle il était, avait-il dit, accusé "d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol".Cette enquête avait d'abord été close en juillet 2017, la plaignante n'ayant pas répondu aux convocations des enquêteurs qui souhaitaient l'entendre.Mais cette femme, âgée de 46 ans selon Le Monde, a relancé les investigations en janvier en adressant un nouveau courrier au parquet de Paris.L'enquête, confiée à la police judiciaire, "a été rouverte le 22 janvier pour qu'elle puisse être auditionnée", a expliqué la source judiciaire, ajoutant qu'elle avait été entendue "le 25 janvier".En 2009, Gérald Darmanin était âgé de 27 ans. Interrogé en janvier sur sa réputation de "dragueur lourd", le ministre avait reconnu "avoir pu être léger", "avoir envoyé des SMS un peu lourds" et "avoir pris des vents"."Je pense que la libération de la parole, c'est très important parce que chacun a pu se poser la question : j'ai sans doute dû être pas très fin", avait-il poursuivi, évoquant la cascade de révélations qui a suivi l'affaire Weinstein.Mais il a rejeté toute accusation de viol, "Au bout d'un certain temps, cette enquête ne donnant rien - évidemment, puisque tout cela est faux - (elle) a été clôturée, pour +absence totale d'infraction+", en juillet, a assuré Gérald Darmanin en janvier à la radio Franceinfo.(©AFP / 27 janvier 2018 14h11)