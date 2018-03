France: un père de famille décède dans un accident de manège près de Lyon

Lyon - Un père de famille a été tué quand la nacelle d'un manège s'est détachée samedi après-midi au cours d'une fête foraine près de Lyon (centre-est de la France), a-t-on appris auprès de la préfecture.L'accident s'est produit vers 16H30 à Neuville-sur-Saône, à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon, dans un manège composé de quatorze nacelles accrochées à une structure tournante, qui monte et qui descend.Un enfant de huit ans a par ailleurs été hospitalisé mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon la préfecture. Et 12 personnes choquées ont été prises en charge sur place.Le manège se serait affaissé d'un coup, les nacelles touchant alors le sol et éjectant une personne, un homme d'une quarantaine d'années décédé peu après, a indiqué à l'AFP Laurent Buffard, adjoint au maire de la commune.La victime était accompagnée de deux de ses enfants qui étaient également sur l'attraction.Une enquête menée par la gendarmerie devra déterminer les circonstances exactes de l'accident et les éventuelles responsabilités.La mairie organise cette fête foraine une dizaine de jours chaque année au moment de Pâques, avec les mêmes forains, sans avoir connu aucun incident jusqu'ici, selon l'adjoint au maire.Face au drame de samedi, qui a suscité une forte émotion dans cette petite commune d'environ 7.000 habitants, la mairie a pris un arrêté pour fermer les attractions.Les accidents mortels sur des manèges sont rares en France, mais à chaque fois ils relancent la question de la sécurité sur ces structures.(©AFP / 31 mars 2018 18h09)