France: une ligne du métro parisien paralysée plusieurs heures, plus de 3.000 passagers évacués

Paris - Plus de 3.000 passagers du métro parisien ont été évacués mardi soir après une panne qui a paralysé pendant plusieurs heures une ligne très fréquentée, notamment par les touristes, et provoqué la colère des usagers, a-t-on appris mercredi de source policière.La panne, peu après 20H00 (18H00 GMT), a semé la pagaille sur la ligne 1 du métro, entièrement automatisée et qui traverse Paris d'est en ouest, desservant de nombreux sites touristiques de la capitale : musée du Louvre, Jardins des Tuileries, avenue des Champs-Élysées...L'évacuation s'est achevée plus de deux heures après le début de l'avarie - à l'origine "un problème technique" sur un train qui circulait dans le centre de Paris.Le trafic n'a été rétabli que mercredi peu avant 06H00 (04H00 GMT), selon la Régie autonome des transports parisiens (RATP).Au total, douze trains de cette ligne ont dû être arrêtés et leurs passagers évacués, parfois en descendant sur les voies dans l'étroit passage entre la rame et la paroi du tunnel, à la lueur de leurs téléphones portables et dans des conditions dénoncées avec force sur les réseaux sociaux et auprès de l'AFP.Certains ont dû forcer l'ouverture des portes alors que la panique grandissait."Au bout de trois quarts d'heure, les portes n'étaient toujours pas ouvertes, alors qu'il fait plus de 40 degrés", a raconté à l'AFP une passagère, Meryl Boy."Il faisait très, très chaud, la clim était coupée", a renchéri Aïssatou, une commerciale de 34 ans, dont le trajet prévu d'une vingtaine de minutes a duré... plus de trois heures.Selon la jeune femme, une heure après le début de la panne, des personnes ont commencé à descendre sur les voies, à "la queue-leu-leu". "Ca a duré peut-être une heure, le passage de tous ces voyageurs", dit-elle.Une source policière évoque 3.200 à 3.800 passagers évacués.Contactée par l'AFP, la RATP n'a pas confirmé ce chiffre. Elle parle dans un communiqué de "plusieurs centaines" de voyageurs, tout en déplorant un "événement rarissime" et en présentant ses excuses aux voyageurs pour les "conditions pénibles d'attente et d'évacuation".Cinq personnes ont au total été prises en charge pour des malaises liés à la chaleur, dont une femme enceinte et une personne âgée qui ont été hospitalisées, selon les pompiers de Paris.Les alarmes tirées par les passagers à bord des trains ont entraîné une coupure du courant "et par la même occasion, de la ventilation", a expliqué la RATP.Mais face au sentiment qu'ont eu certains passagers d'être livrés à eux-mêmes, le directeur général adjoint des opérations de maintenance de la régie, Philippe Martin, a aussi reconnu que l'information "donnée en temps réel dans les navettes" était "probablement insuffisante".Dans un tweet, Valérie Pécresse, la présidente de droite de la région Île-de-France, s'est dite "indignée" qu'Ile-de-France Mobilités, l'instance qui finance les transports publics dans la région, n'ait pas été "tenue informée" de cette interruption.Cet incident est intervenu au moment où la situation revenait lentement à la normale à la gare parisienne de Montparnasse, totalement paralysée par une panne géante vendredi en plein chassé-croisé estival. En cause: l'incendie, en banlieue, d'un poste électrique alimentant cette gare qui dessert l'ouest de la France. Trois trains sur quatre y étaient prévus mercredi.kap-mig-jt-jg/sg(©AFP / 01 août 2018 11h30)