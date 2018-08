France: une ligne du métro parisien paralysée plusieurs heures, plus de 3.000 passagers évacués

TWITTER

Paris - Plus de 3.000 passagers du métro parisien ont été évacués mardi soir après une panne qui a paralysé pendant plusieurs heures une ligne très fréquentée, notamment par les touristes, et provoqué la colère des usagers, a-t-on appris mercredi de source policière.La panne, peu après 20H00 (18H00 GMT), a semé la pagaille sur la ligne 1 du métro, entièrement automatisée et qui traverse Paris d'est en ouest, desservant de nombreux sites touristiques de la capitale (musée du Louvre, Jardins des Tuileries, avenue des Champs-Élysées...).L'évacuation des passagers s'est achevée plus de deux heures après le début de la panne, due à un problème technique qui a affecté un train entre deux stations du centre de la capitale française.Le trafic sur cette ligne n'a pu être rétabli que mercredi matin, a indiqué dans un communiqué l'opérateur du métro, la RATP (Régie autonome des transports parisiens).Au total, l'avarie a contraint à l'arrêt douze trains de cette ligne, dont les passagers ont dû être évacués, parfois en descendant sur les voies dans l'étroit passage entre la rame et la paroi du tunnel, dans des conditions dénoncées avec force par de nombreux internautes sur Twitter.Selon la source policière, entre 3.200 et 3.800 usagers ont été évacués avec l'aide des policiers.Contactée par l'AFP, la RATP a assuré ne pas être en mesure de confirmer ce chiffre. Elle évoque dans son communiqué "plusieurs centaines" de voyageurs tout en déplorant un "événement rarissime" et en présentant ses excuses aux voyageurs pour les "conditions pénibles d'attente et d'évacuation".Cinq personnes ont au total été prises en charge pour des malaises liés à la chaleur, dont une femme enceinte et une personne âgée qui ont dû être hospitalisées, selon les pompiers de Paris."Pas de clim, une véritable fournaise", a décrit dans un tweet Assma Maad journaliste à BuzzFeedNewsFR."Et les agents #RATP nous engueulent", a-t-elle raconté dans un autre message sur le réseau social, vidéo à l'appui, dans laquelle on entend une voix péremptoire donner des ordres sur la porte par laquelle il faut passer."Après 30 minutes d'arrêt, plusieurs alarmes ont été tirées à bord des trains, ce qui a coupé le courant (750 volts) sur une grande partie de la ligne, coupant par la même occasion la ventilation", a expliqué la RATP dans son communiqué, assurant que des bouteilles d'eau avaient été distribuées et 200 agents mobilisés pour aider les voyageurs.Des passagers interrogés par l'AFP ont toutefois affirmé avoir été laissés livrés à eux-mêmes et ont durement critiqué l'absence de réactivité de la RATP."Des centaines d'appels auprès du poste de commandement de la ligne ont saturé le système d'information des voyageurs à bord des trains", s'est défendue la régie parisienne.Cet incident est intervenu au moment où la situation revenait lentement à la normale à la gare parisienne de Montparnasse, totalement paralysée vendredi par une panne géante qui a désorganisé le trafic ferroviaire en plein chassé-croisé estival.kap-mig-jt-jg/lch(©AFP / 01 août 2018 09h23)