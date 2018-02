France: une trace du sang de la petite Maëlys découverte dans la voiture du suspect

Pont-de-Beauvoisin (France) - Une trace du sang de la petite Maëlys, disparue cet été lors d'un mariage dans l'est de la France, a été retrouvée dans la voiture de l'unique suspect, qui, après six mois de silence, a "coopéré" pour la première fois mercredi avec la police.Le suspect, Nordahl Lelandais, a été entendu à sa demande par les magistrats et conduit pour la première fois sur les lieux où pourrait se trouver le corps de la petite Maëlys, où des fouilles étaient menées.De sources proches de l'enquête, le suspect "coopère" à la recherche du corps de la fillette.Jusqu'à présent, l'ancien maître-chien dans l'armée de 34 ans avait farouchement nié son implication dans la disparition de l'enfant dans la nuit du 26 au 27 août, lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin, dans l'est de la France.Ce revirement pourrait s'expliquer par la récente découverte d'une trace de sang dans le coffre de son véhicule. "Ce sang appartient à Maëlys", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.Extrait de sa cellule mercredi matin, Nordahl Lelandais a été entendu à sa demande par les juges d'instruction à Grenoble avant d'être conduit à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin.Après y être resté environ une heure, il a été transporté "sur un autre lieu" à la mi-journée, selon la gendarmerie, qui s'est refusée à plus de précisions.Un convoi de près d'une dizaine de véhicules de gendarmerie, dont celui de l'identification criminelle, a été vu se diriger vers Domessin (Savoie), résidence du suspect et de ses parents.Plusieurs indices accablaient depuis près de six mois l'ancien militaire, unique suspect de l'enlèvement et du meurtre la fillette de 8 ans, dont une trace ADN de Maëlys retrouvée dans son véhicule et des images de caméra de surveillance filmées dans la nuit de sa disparition.Ces dernières montrent une voiture identifiée par le parquet comme celle de Lelandais, avec à son bord "une silhouette frêle dans une robe de couleur blanche" comme celle que la petite fille portait ce soir-là. Ses parents "ont reconnu des éléments de la robe et notamment la bretelle", selon leur avocat Me Fabien Rajon.La défense, de son côté, contestait jusqu'ici la chronologie des faits reprochés au suspect inculpé pour le meurtre de Maëlys le 30 novembre à l'issue de huit heures d'interrogatoire.Nordahl Lelandais a également été inculpé le 18 décembre pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer en Savoie en avril.(©AFP / 14 février 2018 15h42)