France: une tribune défendant la liberté "d'importuner" les femmes suscite un tollé

Paris - "Mépris", voire "gifle" pour les victimes de violences sexuelles: les critiques ont continué de pleuvoir mercredi après la tribune d'une centaine de Françaises, dont l'actrice Catherine Deneuve, défendant la "liberté" des hommes "d'importuner"."Le viol est un crime. Mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste", soutient dans la tribune publiée mardi dans le quotidien Le Monde un collectif d'écrivaines, comédiennes, chercheuses et journalistes.Elles s'inquiètent en particulier du "puritanisme" et de l'avènement d'"un féminisme qui prend le visage d'une haine des hommes et de la sexualité", dans le sillage de la libération de la paroles de femmes agressées sexuellement après l'affaire Weinstein aux Etats-Unis.C'est une "gifle à l'encontre de toutes les femmes qui dénoncent la prédation sexuelle", a réagi mercredi l'ancienne ministre du Droit des femmes Laurence Rossignol (socialiste)."Cette tribune non seulement je ne l'aurais pas signée, mais si j'avais eu l'occasion d'en discuter avec une femme comme Catherine Deneuve (...) j'aurais essayé de lui expliquer que non seulement cette tribune est une gifle à l'encontre de toutes les femmes qui dénoncent la réalité de ce qu'est la prédation sexuelle, mais en plus elle ne rend pas service aux hommes", a-t-elle affirmé sur la radio France Inter.Selon Laurence Rossignol, cette tribune, signée par "un regroupement d'antiféministes patentées qui pensent que la domination masculine n'existe pas, (...) défend en réalité un ordre classique, traditionnel dans la sexualité, qui est celle qui est fondée sur une représentation des sexualités masculine et féminine avec des rôles différenciés: l'homme est le conquérant, la femme est la proie"."Je ne crois pas que les femmes puissent accéder à l'égalité tant qu'elles sont vues comme des objets sexuels", a fait valoir Mme Rossignol.Mardi soir, une contre-tribune, publiée par un groupe de féministes, dénonçait le "mépris" des défenseurs de la "liberté d'importuner"."Dès que l'égalité avance, même d'un demi-millimètre, de bonnes âmes nous alertent immédiatement sur le fait qu'on risquerait de tomber dans l'excès", affirment ces signataires d'un texte publié sur le site d'information continue francetvinfo."En France, chaque jour, des centaines de milliers de femmes sont victimes de harcèlement. Des dizaines de milliers d'agressions sexuelles. Et des centaines de viols", répliquent les féministes signataires.Pour elles, les femmes qui ont signé la tribune du Monde "mélangent délibérément un rapport de séduction, basé sur le respect et le plaisir, avec une violence".Les auteures de la tribune "essayent de refermer la chape de plomb que nous avons commencé à soulever. Elles n'y arriveront pas", poursuivent les féministes."Dommage que notre grande Catherine Deneuve se joigne à ce texte consternant", a également tweeté l'ex-ministre Ségolène Royal, adressant ses "pensées aux victimes de violence sexuelle, écrasées par la peur d'en parler".Réagissant à un passage de la tribune, qui dénonce une "justice expéditive" sanctionnant des hommes "alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou", la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa a écrit dans un tweet: "Je n'ai pas connaissance d'un homme qui aurait été renvoyé pour avoir +touché le genou d'une femme+ par inadvertance en France comme décrit (dans la tribune, ndlr) mais s'il existe, qu'on me le présente...!"(©AFP / 10 janvier 2018 12h11)