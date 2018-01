Francfort attend les résultats d'entreprises (Dax +0,08%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait lundi en légère hausse de 0,08%, les investisseurs se montrant confiants à l'aube d'une semaine riche en résultats d'entreprises.A 08H35 GMT, l'indice vedette Dax grignotait 10 points, à 13.350,09 points, et le MDax des valeurs moyennes 0,17% à 27.071,62 points.Après les sommets atteints vendredi à la Bourse de New York, dopée par les bénéfices record d'entreprises américaines, l'indice Dax va montrer ces jours prochains s'il "a perdu ou non le contact avec Wall Street, ce qui va dépendre de la saison des bilans financiers et de l'euro", estime Milan Cutkovic, analyste chez Axi Trader.Cette semaine, trois poids lourds de la cote présentent leurs chiffres avec SAP, Siemens et Daimler, lesquels pourraient s'avérer solides en raison de la bonne santé économique de la zone euro.L'euro reculait lundi matin face au billet vert, à 1,24 dollar, mais sa montée des derniers jours et les sommets de ces trois dernières années atteints semblent déjà affecter le moral des exportateurs allemands. L'indice mesurant leurs attentes pour les mois à venir s'est nettement détérioré en début d'année, perdant 3,1 points pour retomber à 16,6 points en janvier, selon l'enquête mensuelle de l'Institut Ifo publiée jeudi.Côté valeurs, Volkswagen faisait la course en tête, gagnant 1,95% à 185,44 euros, après une note de la banque Merrill Lynch recommandant le titre à l'achat, avec un objectif de cours révisé à la hausse, à 205 euros.Le constructeur s'est par ailleurs excusé après que les presses américaine et allemande ont rapporté qu'il aurait eu recours dans le passé à des singes pour tester les émissions de moteurs diesel.Daimler (+0,55% à 75,22 euros) profitait de son côté d'une étude de la banque Mainfirst relevant le cours cible de 90 à 97 euros.BMW prenait 0,25% à 94,06 euros.Deutsche Bank progressait de 0,20% à 15,68 euros, après que l'édition dominical de la Frankfurter Allgemeine Zeitung a révélé que la banque allemande pourrait placer en Bourse au plus tard en mars sa division de gestion d'actifs, soit en avance sur le calendrier prévu. La banque UBS a par ailleurs relevé l'objectif de cours de 14,90 à 16,30 euros.Par ailleurs, dans une interview au quotidien Die Welt publiée dimanche, un des grands actionnaires de Deutsche Bank, la société Union Investment, a dit craindre un démantèlement de la première banque allemande si elle ne parvient pas à sortir de ses difficultés actuelles.Commerzbank (-0,06% à 13,70 euros) pâtissait de son côté d'une étude d'UBS recommandant le titre à la vente.ProSiebenSat.1 progressait de 0,67% à 30,01 euros, profitant d'une recommandation de la banque Barclays de "surpondérer" le titre du groupe de médias avec un objectif de cours revu de 37,50 à 38 euros.Le groupe d'immobilier Vonovia cédait 0,70% à 39,80 euros malgré une note d'UBS relevant sa recommandation sur le titre de "neutre" à "acheter" avec un cours cible passé à 50 euros, contre 39 euros auparavant.jpl/ggy(AWP / 29.01.2018 10h01)