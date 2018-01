Francfort attentiste avant la BCE (Dax:-0,29%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en baisse mercredi, le Dax cédant 0,29% au lendemain de prises de bénéfices à Wall Street tandis que le mouvement de hausse de l'euro marquait une pause.A 08H25 GMT, l'indice vedette reculait de 37 points à 13.209,02 points, au lendemain d'un gain de 0,35%, tandis que le MDax des valeurs moyennes perdait 0,18% à 26.966,49 points.Le marché ne semblait pas aidé par le fait que l'euro reparte à la baisse face au dollar mercredi, l'attentisme dominant en vue des prochaines annonces de la banque centrale européenne (BCE).Vers 08H00 GMT, l'euro valait 1,2228 dollar contre 1,2259 dollar mardi vers 22H00 GMT."L'euro fort continue de peser sur l'humeur du marché", estime Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader. En dépit de quelques à-coups, le mouvement haussier de la monnaie unique ne "montre pas de signe de faiblesse et pourrait bientôt devenir un problème pour la nation exportatrice allemande", ajoute-t-il .La banque Unicredit a relevé les propos dans la presse italienne du vice-président de la BCE, Vitor Constancio, comme quoi une hausse de l'euro non motivée par des données fondamentales pourrait devenir inquiétante.Jeudi prochain, l'institution gardienne de l'euro ne devrait pas annoncer de changement dans son discours sur les indications avancées de sa politique de soutien à l'économie, a suggéré le banquier central. Les récentes spéculations en vue d'un resserrement plus rapide que prévu de l'étau monétaire ont été une des raisons de la montée de l'euro.La BCE devrait en tout cas en finir cette année avec son lourd programme de rachats de dette censé doper l'économie, a exigé de son côté le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, dans une interview à la Frankfurter Allgemeine Zeitung.Côté valeurs, Volkswagen reculait de 0,84% à 182,46 euros, le marché semblant prendre des bénéfices sur le titre suite à l'annonce en matinée de livraisons records en 2017, qui ont augmenté de 4,3% à 10,74 millions de véhicule. De quoi probablement confirmer son rang de leader mondial du secteur, regagné depuis 2016 devant Toyota.Ses concurrents BMW (0,15% à 92,78 euros) et Daimler (-0,38% à 74,07 euros) s'en tiraient un peu mieux.Parmi les valeurs en hausse, le réassureur Munich Re (+0,60% à 191,30 euros) bénéficiait d'une note du Crédit Suisse relevant sa recommandation sur le titre de "sous-performant" à "neutre" avec un objectif de cours relevé de 174 à 185 euros.Allianz gagnait 0,35% à 202,75 euros, après une autre note du Credit Suisse relevant le cours cible de l'assureur de 205 à 210 euros, avec un positionnement "neutre".Thyssenkrupp figurait en queue de liste avec un recul de 1,36% à 24,67 euros. Avant l'assemblée générale de l'aciériste vendredi, un investisseur a demandé une restructuration de plus grande envergure au patron du groupe Heinrich Hiesinger, estimant qu'une fusion dans l'acier ne suffisait pas, selon Ingo Speich, du fonds Union Investment, dans les colonnes de la WAZ.jpl/nas(AWP / 17.01.2018 09h43)