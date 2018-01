Francfort en recul (Dax: -0,39%), SAP mal accueilli

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en recul mardi matin, le Dax perdant 0,39% dans un marché nerveux à l'entame de la saison des résultats, marquée par les chiffres mal accueillis de SAP.Vers 08H15 GMT, l'indice vedette reculait de 50,36 points à 13.274,12 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes cédait 0,32% à 26.878,21 points.La place Francfortoise se replie dans le sillage de Wall Street, pénalisée lundi soir par la hausse des taux d'intérêt sur le marché de la dette, mais souffre aussi "de la fébrilité croissante" face aux bilans des entreprises, estime Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.Si la saison des bilans annuels bat déjà son plein aux Etats-Unis, elle démarre ce mardi en Allemagne avec l'éditeur de logiciels SAP et l'équipementier Bosch, avant Siemens mercredi, Daimler jeudi et Deutsche Bank vendredi.Or les cours des actions ont tellement grimpé ces derniers temps, dégradant mécaniquement les ratios cours/bénéfices, "que le potentiel de déception est élevé, souligne M. Cutkovic.Nombre d'investisseurs préfèrent donc prendre leurs profits, d'autant que l'humeur est encore assombrie par "des spéculations sur les chiffres jeudi du géant Apple", qui pourraient ressortir sous les attentes, poursuit-il.Côté indicateurs, l'agenda s'annonce chargé avec en particulier la première estimation de la croissance économique en zone euro au quatrième trimestre, ainsi que celle de l'inflation allemande en janvier.Outre-Atlantique, les prix des logements en novembre sont aussi au menu, tout comme la confiance des consommateurs en janvier.SAP cédait 1,42% à 90,78 euros, bien que l'éditeur de logiciels ait atteint ses objectifs financiers sur l'année écoulée et vise pour 2018 une hausse de ses recettes et de sa marge opérationnelle.Le groupe s'apprête par ailleurs à débourser 2,4 milliards de dollars, soit 1,9 milliard d'euros, pour s'offrir le spécialiste américain du "cloud" Callidus Software, conformément à sa stratégie de croissance dans le stockage dématérialisé des données.RWE reculait encore plus nettement de 1,55% à 16,53 euros, pénalisé par une étude défavorable du courtier Jefferies, qui a abaissé à "conserver" sa recommandation sur le titre avec un objectif de cours de 15 euros.Vonovia se repliait moins que le marché, cédant 0,13% à 39,59 euros, alors que la banque suisse UBS conseille désormais d'"acheter" le titre et a rehaussé son cours-cible à 50 euros.Volkswagen (-0,99% à 180,28 euros) traverse une nouvelle crise de confiance après la révélation de tests de pollution sur des singes et des humains réalisés pour son compte et pour celui de BMW (-0,59% à 93 euros) et Daimler (-0,59% à 74,45 euros).cfe/mcj(AWP / 30.01.2018 09h28)