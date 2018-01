Francfort: le Dax à la chasse aux 14.000 points

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en nette hausse mardi matin, le Dax prenant 0,92% et franchissant de nouveaux records, tiré par l'euphorie à Wall Street après la fin de la crise budgétaire américaine.Vers 08H30 GMT, l'indice vedette gagnait 123,41 points à 13.587,10 points, après avoir déjà inscrit un plus haut en séance à 13.596,89 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes prenait 0,11% à 27.444,43 points.Le Dax "a déjà en ligne de mire la marque des 14.000 points", après avoir franchi il y a quelques mois celle des 13.000, a relevé Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader. "Au vu de l'humeur actuelle sur les marchés actions, c'est un scénario réaliste", a-t-il estimé, alors que le Dax retrouve le chemin de la hausse après une période d'incertitude.La place Francfortoise profite du soulagement aux Etats-Unis après le compromis budgétaire temporaire trouvé au Congrès américain pour mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral.Mais les investisseurs parient aussi sur "une intervention verbale" jeudi du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, lors de la réunion de politique monétaire de l'institution, "pour freiner la hausse de l'euro", a poursuivi M. Cutkovic.En septembre, déjà, M. Draghi avait indiqué "surveiller" l'évolution de la monnaie unique, qui pèse sur une inflation déjà trop faible en zone euro en réduisant le prix des importations.Côté indicateurs, les opérateurs attendent la publication à 10H00 GMT du baromètre ZEW du moral des investisseurs allemands, qui sort d'un recul plus fort que prévu en décembre.Lufthansa (+2,17% à 29,70 euros) prenait la tête des valeurs vedettes en pleine recomposition du ciel européen puisque la compagnie autrichienne Niki, que le géant allemand comptait initialement racheter, revient finalement à son fondateur Niki Lauda, aux dépens du groupe hispano-britannique IAG/Vueling.Deutsche Börse (+1,65% à 100,55 euros) bénéficiait du bon accueil réservé aux propos lundi soir de son nouveau patron, Theodor Weimer, pour qui l'opérateur boursier voit s'offrir "de nombreuses opportunités de croissance".SAP gagnait 1,32% à 92,99 euros après avoir annoncé lundi soir son intention d'investir 150 millions d'euros par an en France pour les cinq prochaines années, en recherche et développement.Vonovia, rare titre à contre-courant, cédait 0,42% à 40,70 euros en queue de Dax, pénalisé par une étude défavorable de Credit Suisse, qui a abaissé sa recommandation à "sous-performer" avec un objectif de cours de 41 euros.cfe/spi(AWP / 23.01.2018 09h39)