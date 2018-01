Francfort minée par les taux américains (Dax:-0,78%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a cédé du terrain mercredi (Dax: -0,78%), la nervosité gagnant les investisseurs face à la remontée des taux d'emprunt à long terme aux Etats-Unis.L'indice vedette Dax a perdu 105,07 points à 13.280.52 points. Le MDax des valeurs moyennes a terminé en repli de 0,62% à 26.958,69 points.La remontée des taux d'emprunt américains à long terme a pesé sur le moral des investisseurs, d'autant que l'agenda du jour était plutôt pauvre en données macroéconomiques.Sur le Dax, les bancaires ont fait la course en tête, Commerzbank gagnant 5,04% à 13,25 euros et Deutsche Bank 2,48% à 15,48 euros."Le sujet, qui n'avait pas d'importance depuis longtemps - les taux d'intérêt - est soudainement devenu le sujet du jour. Les deux grandes banques allemandes sont aujourd'hui parmi les gagnants car, après la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, elles anticipent une situation similaire dans la zone euro", analyse Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.Le groupe Lufthansa a pris 1,69% à 30,61 euros. Il a transporté environ 130 millions de passagers en 2017, porté entre autres par l'essor de sa compagnie à bas coûts Eurowings. Ce nouveau record de passagers transportés lui permet de récupérer le titre de premier transporteur aérien d'Europe dont l'irlandais Ryanair l'avait dépossédé en 2016.Lufthansa a également profité d'une recommandation de Credit Suisse sur son titre, à "surperformer" avec un objectif de cours de 36,93 euros.L'essentiel des valeurs a fini en repli, à l'instar de Daimler (-0,15% à 74,05 euros). Le constructeur a annoncé renforcer sa coopération avec la start-up what3words à travers une prise de participation de 10%.Sa marque Mercedes-Benz compte être le premier constructeur automobile à utiliser la navigation embarquée à l'aide d'adresses de trois mots, une technologie développée par cette entreprise britannique.Lanterne rouge, Continental a chuté de 3,26% à 243,10 euros. L'équipementier automobile et fabricant de pneus a indiqué envisager une réorganisation interne, confirmant partiellement des informations de presse qui avaient fait grimper son action la veille."Nous nous trouvons au stade précoce d'une analyse et étudions des scénarios visant à répondre de manière encore plus flexible aux défis de l'industrie automobile", a expliqué le groupe. L'issue de cet examen "reste entièrement ouverte", a ajouté l'entreprise.esp/dac:NTH(AWP / 10.01.2018 17h52)