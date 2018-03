Francfort optimiste avant la BCE (Dax:+1,09%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a terminé mercredi en hausse (Dax: +1,09%), après la mise en garde de l'Union européenne aux Etats-Unis enclins à déclencher une guerre commerciale et avant le statu quo monétaire attendu jeudi de la BCE.L'indice vedette Dax a gagné 131,5 points à l'issue de la séance, à 12.245,36 points, et le MDax des valeurs moyennes a progressé de 0,39% à 25.834,99 points.La Bourse de Francfort, qui était repassée dans le vert mercredi en milieu de journée, a conservé ses gains à la clôture malgré un recul à l'ouverture de Wall Street, minée après le départ du conseiller économique de la Maison-Blanche Gary Cohn, un opposant aux velléités protectionnistes de Donald Trump.Si l'indice boursier allemand a pu relever la tête en cours de journée, "cela peut simplement signifier une tentative de recoller aux cours de clôture de la veille", commente Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.Les investisseurs sont aussi dans l'attente de la Banque centrale européenne laquelle, dans le contexte de nervosité sur les marchés, devrait s'accorder un sursis jeudi avant d'amorcer la fin de son vaste soutien à l'économie.Côté valeurs, Lufthansa a décollé de 3,70% à 27,75 euros, profitant d'une recommandation d'achat du titre par Citigroup, avec un objectif de cours relevé à 35 euros.BASF a gagné 1,40% à 84,65 euros. Le géant allemand de la chimie est en négociations exclusives pour racheter à son compatriote Bayer (++1,46% à 97,10 euros) l'ensemble de son activité de semences de légumes, sur fond de fusion Bayer-Monsanto, ont annoncé mercredi les deux entreprises.L'industriel Siemens a gagné 0,46% à 104,44 euros, alors que la banque Credit Suisse a abaissé le cours cible de 128 à 123 euros et recommandé de rester "neutre" sur le titre.Deutsche Post a progressé de 0,25% à 36,74 euros. Le groupe de courrier et de logistique a annoncé mercredi un programme de rachat d'actions d'une envergure de 120 millions d'euros et courant du 8 mars au 6 avril.L'équipementier Continental a grappillé 0,05% à 220,30 euros après l'annonce de la création d'une société commune avec le chinois CITC (Sichuan Chengfei Integration Technology) pour fabriquer des batteries 48 volts destinées à équiper des voitures électriques.Le groupe de cosmétiques Beiersdorf a cédé 0,14% à 87,42 euros après une note de RBC Capital abaissant le cours cible de 94 à 90 euros.Volkswagen a fini dernier du Dax avec un recul de 0,64% à 156,00 euros.Sur le MDax, Le premier groupe audiovisuel européen RTL Group, contrôlé par le géant allemand Bertelsmann, a abandonné 1,54% à 70,25 euros après avoir annoncé mercredi des résultats records en 2017 et une croissance modérée des recettes (de 2,5 à 5%) pour l'année 2018.Ceconomy, la branche d'électronique grand public du groupe de distribution Metro, a chuté de 6,92% à 10,10 euros après une note pessimiste de Morgan Stanley dégradant le titre en catégorie "sous-pondérer" avec un objectif e cours ramené à 8 euros.jpl/az(AWP / 07.03.2018 18h01)