Francfort prudente avant la trêve pascale (Dax:+0,13%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait en légère hausse jeudi, le Dax gagnant 0,13% dans un marché pressé d'en finir avec un trimestre difficile et hésitant à prendre des risques avant le long week-end pascal.A 07H30 GMT, l'indice vedette progressait de 20,4 points à 11.961,11 points, et le MDax des valeurs moyennes de 0,29% à 25.421,66 points.Le Dax a perdu plus de 7% depuis le début d'année en dépit de données économiques au beau fixe. Le marché a cédé à la nervosité alors que les grandes banques centrales avancent dans le cycle de sortie de leur politique monétaire expansive et que les récentes menaces de guerre commerciale avec les Etats-Unis font peser un risque sur la croissance mondiale.A ce sujet, "bien que les États-Unis et la Chine aient entamé le dialogue sur les taxes douanières, les investisseurs redoutent toujours l'imprévisibilité du président américain Trump", observe Milan Cutkovic, analyste de marché chez AxiTrader.Avant de fermer leurs livres d'ordres pour 4 jours, les investisseurs prendront connaissance à 08H00 GMT du chiffre allemand du taux de chômage pour le mois de mars, attendu par la banque Unicredit à 5,4%, inchangé sur un mois.L'attention sera aussi portée sur le chiffre d'inflation en Allemagne en mars, dévoilé en milieu de journée.Le consensus des analystes interrogés par Factset s'attend à une augmentation de 1,7% sur un an, ce qui représenterait trois dixièmes de point de mieux qu'en février tout en se rapprochant de l'objectif de la Banque centrale européenne d'un taux "proche mais inférieur à 2%"."Cela penche pour une fin du programme d'achats d'actifs de la BCE qui n'est plus nécessaire", estime la banque UBS dans une note publiée jeudi.Les valeurs automobiles avançaient de concert, Volkswagen (+1,74% à 157,66 euros), Continental (+1,38% à 220,20 euros), BMW (+1,23% à 86,61 euros) et Daimler (+1,06% à 67,00 euros) alors que le ministre des finances allemand, Olaf Scholz, souhaite maintenir les avantages fiscaux dont bénéficie le diesel, selon une interview donnée à un groupe de journaux régionaux allemands.Deutsche Bank, la valeur la moins performante du Dax en ayant perdu plus de 29% depuis janvier, se reprenait quelque peu en gagnant 0,36% à 11,24 euros. Le patron de Deutsche Bank, John Cryan, visé par des rumeurs de départ, a déclaré mercredi soir vouloir employer "toutes ses forces" pour continuer le redressement de la banque, tout en ne voyant "pas de divergences" avec le conseil de surveillance sur la stratégie à mener, selon un courriel adressé aux salariés de l'établissement.Selon la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la banque étudie depuis des mois des pistes pour l'avenir de sa banque d'investissement à travers un projet au nom de code "Colombo". Certaines activités pas assez rentables et trop gourmandes en capital pourraient être abandonnées.jpl/nas(AWP / 29.03.2018 09h40)