Francfort reprend du courage (Dax: +0,36%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort évoluait mardi matin en léger rebond, le Dax gagnant 0,36%, soutenu par la bonne forme de Wall Street et un début encourageant de la saison américaine des résultats qui relèguent les craintes géopolitiques au second plan.Vers 07H15 GMT, l'indice vedette prenait 42,97 points à 12.434,38 points. Le MDax des valeurs moyennes progressait de 0,26% 26.605,11 points."La reprise durable sur les marchés dépend principalement de la saison des résultats et vu le climat économique américain, les investisseurs ont de quoi rester optimistes, globalement les chiffres du premier trimestre devraient légèrement dépasser les attentes et donner un coup de fouet à Wall Street", estime Milan Cutkovic, analyste chez Axi Trader.Côté indicateur, la séance ne sera animée que par la publication du baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers.Sur le front des valeurs, Bayer grimpait de 2,43% à 100,36 euros. Avant la fusion du chimiste allemand avec l'américain Monsanto, le fonds d'État singapourien Temasek est monté au capital de Bayer à hauteur de 3,6%, soit 31 millions de nouvelles actions émises, a annoncé le groupe de Leverkussen lundi soir.Lufthansa continuait d'avancer, en hausse de 0,48% à 27,04 euros. La proposition de la compagnie allemande pour une éventuelle reprise d'Alitalia est "la plus prometteuse", a jugé lundi le ministre italien du Développement économique, Carlo Calenda. Le titre bénéficiait aussi d'une recommandation à l'achat des analystes d'UBS.Deutsche Bank gagnait 0,17% à 11,62 euros. La BCE a demandé à la banque allemande de chiffrer l'impact d'un abandon, au sein de sa division de banque d'investissement, des activités risquées de négoce sur les marchés, a indiqué lundi le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung.dar/nas(AWP / 17.04.2018 09h16)