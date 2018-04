Francfort retourne dans le rouge (Dax -0,56%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort a ouvert vendredi en baisse, le Dax cédant 0,56% dans un marché à nouveau préoccupé par les dernières tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.Vers 07H19 GMT, l'indice vedette se repliait de 69 points à 12.236,61 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes lâchait 0,52% à 25.546,78 points."Le moral des marchés s'était largement amélioré hier, il y a eu des signes prouvant que ni Washington ni Pékin ne voulaient réellement aller jusqu'à une guerre commerciale, mais c'était sans compter sur Donald Trump qui a annoncé après la clôture de Wall Street qu'il comptait tripler les tarifs punitifs pour la Chine, de quoi maintenir les marchés sous pression aujourd'hui", note Milan Cutkovic, analyste chez CMC Markets.Du côté des données macroéconomiques, un nouvel indicateur est venu s'ajouter à la liste de plus en plus longues de signaux préoccupants pour le bulletin de santé de la première économie européenne.La production industrielle allemande, attendu en rebond, s'est en effet nettement repliée en février, de 1,6% sur un mois, après avoir stagné en janvier.Les constructeurs automobiles allemands évoluaient en ordre dispersé, craignant de plus en plus d'être pris entre deux feux de tarifs punitifs, ceux des Chinois, comme des Américains. BMW cédait 0,20% à 88,52 euros et Daimler se maintenait en petite hausse de 0,08% à 66,01 euros.Ces deux groupes, fleurons de la voiture de luxe, produisent en partie aux Etats-Unis leurs véhicules destinés au marché chinois, rappelait vendredi la presse allemande, évoquant déjà une hausse pouvant aller jusqu'à 20% des prix à l'importation en Chine.Lufthansa enregistrait la plus forte progression du Dax (+2,09% à 26,37 euros), bénéficiant d'une recommandation à l'achat des analystes d'UBS, avec un objectif de cours fixé à 31,70 euros.Deutsche Telekom cédait 0,05% à 13,45 euros. L'opérateur allemand a annoncé avoir conclu une phase de modernisation du réseau internet (100 Mbit/s) pour près de 500.000 foyers, dans une Allemagne régulièrement critiquée pour la lenteur structurelle de ses connections internet.dar/ys/mcj(AWP / 06.04.2018 09h34)