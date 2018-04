Frappes contre une base syrienne: Moscou désigne Israël

Moscou - Le bombardement de la base militaire du régime syrien T-4 entre Homs et Palmyre tôt lundi a été mené par des avions israéliens depuis l'espace aérien libanais, a affirmé l'armée russe."Deux avions F-15 de l'armée israélienne ont frappé l'aérodrome entre 03H25 et 03H53 heure de Moscou (00H25 et 00H53 GMT) à l'aide de huit missiles téléguidés depuis le territoire libanais, sans pénétrer dans l'espace aérien syrien", a affirmé le ministère russe de la Défense, cité par les agences russes.Selon le ministère, cinq des huit missiles téléguidés ont été détruits par la défense antiaérienne syrienne, tandis que les trois restants ont frappé "la partie occidentale de l'aérodrome"."Aucun conseiller russe présent en Syrie n'a été blessé" lors de cette attaque, précise-t-il.Au moins 14 combattants, dont des Iraniens, ont été tués dans cette frappe qui a visé tôt lundi l'aéroport militaire T-4, également connu sous le nom de Tiyas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH)."Des forces russes, iraniennes, et du mouvement libanais du Hezbollah", alliés du régime de Bachar Al-Assad, sont stationnées sur la base T-4, située entre les villes de Homs et Palmyre, selon l'Observatoire qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.Alors qu'Israël a mené ces derniers mois plusieurs raids en Syrie contre les bases du régime et de ses alliés, l'armée israélienne contactée par l'AFP a "décliné tout commentaire" lundi.(©AFP / 09 avril 2018 07h34)