Frappes en Syrie: Assad plus déterminé que jamais à "lutter contre le terrorisme"

Damas (Syrie) - Le président Bachar al-Assad s'est dit samedi plus déterminé que jamais à "lutter contre le terrorisme" en Syrie, après des frappes occidentales menées contre des installations militaires de son régime en représailles à une attaque chimique présumée."Cette agression ne fait que renforcer la détermination de la Syrie à continuer de lutter et d'écraser le terrorisme, sur chaque parcelle de territoire", a assuré M. Assad lors d'un entretien téléphonique avec son homologue iranien Hassan Rohani, selon la présidence syrienne.Les frappes ont été lancées par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni en représailles à une attaque chimique présumée le 7 avril dans la ville de Douma, dernier bastion rebelle dans la Ghouta orientale, près de Damas.Selon des secouristes présents sur place, cette attaque a fait au moins 40 morts. Le régime syrien, défendu par ses alliés russes et iraniens, avait déjà démenti toute responsabilité, dénonçant "des fabrications" de la part des rebelles.Samedi, les autorités à Damas avaient déjà fustigé une "agression barbare et brutale" et accusé les Occidentaux de chercher à entraver une mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), dont une équipe doit entamer samedi à Douma son enquête sur l'attaque chimique présumée.(©AFP / 14 avril 2018 10h18)