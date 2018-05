Frappes en Syrie: Bahreïn soutient "le droit" d'Israël à "se défendre"

Dubaï - Bahreïn, proche allié de l'Arabie saoudite, a affirmé jeudi qu'Israël avait "le droit de se défendre" à la suite de représailles israéliennes contre des cibles présentées comme des sites militaires iraniens en Syrie."Comme l'Iran a violé le statu quo dans la région et a envahi des pays avec ses forces et ses missiles, n'importe quel Etat, y compris Israël, a le droit de se défendre en détruisant les sources de danger", a déclaré sur Twitter le ministre bahreïni des Affaires étrangères, cheikh Khaled ben Ahmed Al-Khalifa.Selon Israël, l'Iran a tiré dans la nuit de mercredi à jeudi, depuis la périphérie de Damas, une vingtaine de roquettes vers des positions sur la partie du Golan occupée par Israël, sans faire de victime.L'armée israélienne a dit avoir riposté en frappant environ 70 cibles qu'elle a présentées comme des sites militaires iraniens.Ces frappes israéliennes ont tué au moins 23 combattants, dont 18 étrangers, a dit l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.Bahreïn est un des Etats arabes du Golfe très hostiles à l'Iran et a, comme l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, ainsi qu'Israël, appuyé la récente décision du président américain Donald Trump de se retirer de l'accord nucléaire avec Téhéran.Ce royaume allié de Washington n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.(©AFP / 10 mai 2018 13h21)