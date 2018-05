Frappes en Syrie: l'UE appelle à "éviter toute escalade"

Bruxelles - L'Union européenne appelle les différents acteurs impliqués à "faire preuve de retenue" et à "éviter toute escalade" après des tirs de roquettes iraniennes sur des positions israéliennes et la riposte qui a suivi, selon un communiqué des services de l'action extérieure de l'UE diffusé jeudi soir."Les informations sur les attaques iraniennes contre des positions de l'armée israélienne à partir de la Syrie auxquelles Israël a répondu par des frappes contre des cibles iraniennes en Syrie sont extrêmement préoccupantes", affirme un porte-parole des services de Federica Mogherini dans un court texte.Les circonstances des événements de la nuit sont encore troubles. Israël dit avoir mené des dizaines de raids aériens contre des cibles iraniennes en Syrie en représailles au tir par la Brigade al-Qods, la force des Gardiens de la Révolution chargée des opérations extérieures, d'une vingtaine de roquettes sur la partie du Golan syrien occupée par l'Etat hébreu."Comme l'UE l'a dit à plusieurs reprises, Israël a le droit de se défendre. Dans le même temps, nous appelons tous les acteurs de la région à faire preuve de retenue et à éviter toute escalade, qui pourrait saper un peu plus la stabilité de la région", selon le porte-parole européen.(©AFP / 10 mai 2018 19h17)