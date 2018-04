Frappes en Syrie: une "riposte aux crimes" du régime, selon Ryad

Ryad - L'Arabie saoudite a apporté son soutien samedi aux frappes de trois pays occidentaux en Syrie, affirmant qu'elles étaient une "riposte aux crimes du régime" syrien après une attaque chimique présumée menée il y a une semaine près de Damas."L'Arabie saoudite apporte son plein soutien aux frappes lancées par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni en Syrie car elles constituent une riposte aux crimes du régime" syrien, a déclaré un responsable du ministère des Affaires étrangères saoudien, cité par l'agence officielle Spa.Ryad déplore le fait que la communauté internationale soit "restée impuissante" et n'ait "pas agi fermement" face au régime de Bachar al-Assad, a-t-il ajouté.Le 7 avril, une attaque chimique présumée à Douma, dans la Ghouta orientale, a fait au moins 40 morts, selon des secouristes présents sur place.Le ministère syrien des Affaires étrangères a accueilli la prise de position saoudienne sans surprise."Il n'est pas étonnant que le régime wahabite soutienne l'agression tripartite sur la Syrie, particulièrement après la reddition de son outil terroriste Jaich al-Islam", a affirmé une source ministérielle, citée par la télévision d'Etat. Elle faisait référence à l'un des groupes rebelles islamistes qui contrôlaient la Ghouta orientale. Ce dernier a accepté dimanche un accord avec le régime pour que ses combattants soient évacués de la ville de Douma.Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont lancé samedi des frappes contre des sites liés au programme d'armement chimique du régime de Bachar al-Assad, accusé par Donald Trump d'avoir mené des attaques chimiques "monstrueuses".(©AFP / 14 avril 2018 16h14)