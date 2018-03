Free prévoit de lancer son offre mobile en Italie "avant l'été" (Lombardini)

Paris - L'opérateur de télécommunication Iliad (Free) prévoit de lancer son offre mobile en Italie "avant l'été", a indiqué mardi le directeur général Maxime Lombardini à l'AFP."Nous sommes dans une phase de +drive test+, avec des voitures équipées de différentes configurations d'appel qui sillonnent l'Italie pour vérifier le bon fonctionnement du réseau", a indiqué M. Lombardini à l'AFP."On est proche du lancement qui interviendra avant l'été", a-t-il ajouté.L'an dernier, Free prévoyait à la même époque un lancement "fin 2017 ou début 2018" de son offre commerciale en Italie.Free doit devenir le quatrième opérateur sur le marché transalpin du mobile.Le groupe a obtenu un licence en septembre 2016 à la faveur de la fusion des opérateurs Wind et 3 Italia pour devenir le numéro 1 du secteur.La Commission européenne avait demandé aux deux opérateurs de se délester d'une partie de leurs fréquences et antennes, dans un souci de maintien de la concurrence.L'opérateur français est très attendu en Italie, la majorité des analystes attendant une offre à prix serrés qui viendrait bouleverser le paysage des télécommunications, à l'image de son arrivée sur le marché français en 2012.L'Italie est la première incursion annoncée par Free sur un marché européen, hors celui de la France.Iliad et son fondateur Xavier Niel ont depuis annoncé en décembre prendre conjointement le contrôle de l'opérateur historique irlandais eir.(©AFP / 13 mars 2018 07h44)