Freiné en Allemagne, Bâloise reste dans les clous en 2017 et relève le dividende

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - La marche des affaires s'est révélée peu satisfaisante en Allemagne l'année dernière pour Bâloise, de l'aveu même de son directeur général (CEO) Gert de Winter. Globalement, l'assureur rhénan a néanmoins étoffé son volume d'affaires, augmenté son bénéfice et surtout relevé son dividende. Les objectifs à moyen terme sont confirmés."Je suis mécontent du résultat obtenu en Allemagne. Tout sera fait pour y rétablir des contributions positives au résultat". Cette phrase attribuée mardi au CEO de Bâloise dans un communiqué de presse souligne l'ampleur de la contreperformance outre-Rhin.Le ratio combiné, qui définit le rapport entre les primes encaissées et les prestations versées, a largement dépassé les 100% en Allemagne, se fixant à 108,3%. L'assainissement du portefeuille et un niveau élevé de dégâts à dédommager expliquent la faiblesse de cet indicateur. En 2017, Bâloise a cédé des "entités d'affaires non stratégiques" dans ce pays.Cette restructuration a pesé sur le bénéfice net de l'assureur, qui a néanmoins grappillé 2,5% sur un an, à 548 mio CHF. Sans les effets non-récurrents liés à l'Allemagne, la progression aurait atteint 12,5% à 601,7 mio CHF, affirme le groupe rhénan.Selon le directeur financier (CFO) Carsten Stolz, il s'agit du deuxième meilleur résultat des dix dernières années.Le conseil d'administration proposera à l'assemblée du 27 avril un dividende de 5,60 CHF, contre 5,20 CHF au titre de 2016. Les analystes ont passablement applaudi ce relèvement, qui constitue à leur yeux l'un des faits marquants de l'exercice 2017.Le volume d'affaires a gonflé de 3,9% à 9,26 mrd CHF. La croissance s'élève à 2,8% pour l'assurance dommages et à 14,6% pour les primes à caractère de placement. L'assurance vie accuse un repli de 1,6% en raison d'une politique de souscription restrictive.Les primes brutes ont stagné (+0,4%) à 6,74 mrd CHF.ATTENTES PARTIELLEMENT SATISFAITESDans l'assurance dommages, cet indicateur s'est élevé à 3,23 mrd CHF, ce qui représente une hausse de 2,8%. Toutes les unités ont participé à cette croissance, précise Bâloise. Le ratio combiné dans ce secteur a atteint 92,3%, stable sur un an. Le bénéfice d'exploitation (Ebit) s'est replié de 5,5% à 347,7 mio CHF, en raison d'un financement pour la jeune pousse berlinoise Friday et un apport à bien plaire à la caisse de pensions du personnel suisse.L'assurance-vie a dégagé un Ebit en hausse de plus d'un tiers, à 306,0 mio CHF. Bâloise s'est efforcé de réduire les contrats constitutifs de capital. Grâce à cela et à une amélioration des taux, le besoin de réserves a considérablement diminué, lit-on dans le communiqué.Les chiffres publiés par l'assureur sont contrastés. Le dividende dépasse les attentes des analystes consultés par AWP. Les primes brutes et le bénéfice net sont plus ou moins dans la cible du consensus. Le ratio combiné rate le coche.A fin 2017, Bâloise affichait des fonds propres de 6,41 mrd, en hausse de 11% et le retour de liquidités dans la sociétés holding atteignait 415 mio CHF. M. De Winter a affirmé que la cible de 2 mrd CHF de reflux d'ici 2021 pourra être tenue."Nous pensons pouvoir maintenir notre ratio combiné dans l'objectif fixé entre 90% et 95%", a ajouté le CFO en conférence de presse.Dans leur ensemble, les analystes saluent une série de chiffres "solides", en insistant sur le bon niveau de génération de liquidités. La contreperformance des activités allemandes jette une ombre au tableau, sans toutefois susciter des commentaires excessivement négatifs.Les investisseurs semblaient apprécier les annonces de l'assureur. A la clôture,, la nominative Bâloise a terminé en hausse de 0,98% à 144 CHF, dans un SLI en progression de 1,41%.fr/rp(AWP / 27.03.2018 17h45)