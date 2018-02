Froid: marges "resserrées" mais "suffisantes" pour assurer l'alimentation électrique (RTE)

ENGIE

Paris - Les marges pour subvenir aux besoins de consommation électrique sont "resserrées" mais "suffisantes" malgré la vague de froid qui touche la France, alors que le pic de consommation a dépassé celui de l'hiver 2017, a annoncé mercredi le gestionnaire du réseau de transport d'électricité."La pointe a atteint 94.817 MW ce matin à 9H41. Ce niveau de consommation, le plus élevé de cet hiver pour le moment, dépasse celui de la vague de froid de l'hiver 2017 (94.190 MW le 20 janvier)", a précisé RTE à l'AFP.Selon le gestionnaire du réseau électrique, la consommation devrait être proche de ce niveau mercredi soir, "avec une pointe estimée, pour le moment, à 94.400 MW à 19H30", avant de baisser "à partir de demain" jeudi.Lundi, le gestionnaire du réseau avait indiqué qu'il s'attendait à un pic de consommation inférieur à celui de l'année dernière.Pour subvenir aux besoins énergétiques français, 860 MW ont dû être "effacés" (réduction ou report volontaire de la consommation par certaines entreprises), soit l'équivalent de la consommation de 600.000 foyers, et 9.400 MW ont été importés.La production d'électricité en provenance des éoliennes et du photovoltaïque a représenté l'équivalent de la production de six réacteurs nucléaires.Ce pic de consommation, bien qu'important, reste inférieur au record absolu atteint le 8 février 2012 avec 102.098 MW."Ces derniers jours, ça a été le moment le plus froid de l'année, et en particulier ce mercredi matin vers 09H00-10H00, nous avons eu besoin de l'ensemble de nos moyens de production", a souligné le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy, interrogé par l'AFP en marge d'un déplacement en région parisienne."Les centrales nucléaires et l'hydraulique fonctionnent bien, nous avons aussi des moyens de production thermiques qui viennent les compléter et nous avons aussi eu un petit peu de vent, ce qui fait que nous avons passé sans encombre ces quelques moments difficiles", a-t-il ajouté.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz GRTgaz a de son côté indiqué avoir enregistré mardi matin une pointe de consommation à 143.600 MW, entre 7H00 et 8H00.La pointe de consommation historique sur le réseau GRTgaz date toujours du 8 février 2012, avec 158.000 MW.ktr-jmi/tq/az(©AFP / 28 février 2018 14h11)