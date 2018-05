Fujifilm conteste le droit de Xerox d'interrompre leur fusion

Xerox

Tokyo - Le groupe japonais Fujifilm a réfuté lundi le droit de son partenaire Xerox d'interrompre le processus de fusion entre les deux, une décision annoncée quelques heures plus tôt par l'américain."Fujifilm conteste la décision unilatérale de Xerox de mettre fin à la transaction. Nous ne croyons pas que Xerox ait le droit légal de résilier notre accord et nous examinons toutes les options disponibles, y compris une action en justice pour demander des dommages et intérêts", a écrit le groupe nippon dans un courriel transmis à l'AFP.Puis il ajoute regretter le fait que Xerox prive ses actionnaires de la possibilité de s'exprimer pour ou contre cette fusion, déplorant qu'une part minoritaire du conseil d'administration "détenant seulement 16% des actions en circulation" fasse sa loi."Fujifilm exhortera le conseil d'administration de Xerox à reconsidérer sa décision", a indiqué le groupe japonais.Xerox a annoncé dimanche (lundi matin heure de Tokyo) qu'il annulait son accord de fusion avec Fujifilm, suite à une lutte avec des actionnaires puissants qui s'y opposaient.Xerox, qui a aussi fait part de la démission de son PDG Jeff Jacobson, s'engage désormais à examiner en accord avec les actionnaires en question, Carl Icahn et Darwin Deason, des "alternatives stratégiques", écrit le groupe américain.Xerox avait annoncé en janvier vouloir se fondre dans la société commune Fuji Xerox, déjà existante, passant de fait sous le contrôle du groupe japonais.Mais MM. Icahn et Deason bataillaient ferme depuis pour faire capoter ce projet qu'ils jugent mauvais pour Xerox.Cette querelle a déjà connu plusieurs rebondissements ces dernières semaines.burs-kap/cn(©AFP / 14 mai 2018 04h40)