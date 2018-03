Funérailles sous tension en Californie après la mort d'un Noir tué par la police

Des centaines de personnes ont assisté jeudi aux obsèques sous tension et chargées d'émotions de Stephon Clark, un jeune Noir tué par des policiers dans son jardin à Sacramento, en Californie, érigé en nouveau symbole des brutalités policières aux Etats-Unis."Ils tuent de jeunes Noirs à travers le pays", a accusé le révérend Al Sharpton, figure historique du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, lors du service oecuménique."Nous sommes ici pour dire que nous allons lutter avec Stephon Clark et les membres de sa famille", a-t-il proclamé devant les proches du jeune homme de 22 ans, abattu le 18 mars dans son jardin des quartiers pauvres du sud de Sacramento, par des agents qui le croyaient armé. En réalité, il tenait à la main un simple iPhone.Les policiers, dont un est Noir, ont été suspendus. Mais cette énième bavure contre un Noir a enragé la communauté afro-américaine, qui multiplie depuis lors des manifestations dans la paisible capitale californienne.A son arrivée aux obsèques, le frère bouleversé de la victime, Sevante Clark, s'est jeté sur le cercueil fermé, avant de prendre à plusieurs reprises le micro, de lever le poing en signe de protestation et d'appeler l'assistance à crier le nom de Stephon Clark.Tenant dans ses bras ce jeune homme, Al Sharpton a également appelé l'assistance à reprendre son nom. Des proches ont entamé des chants gospel."Nous allons pousser Donald Trump et le monde entier à régler le problème des mauvaises conduites policières", a-t-il proclamé sous les acclamations de certains membres du public, en réponse à la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, qui a qualifié ces faits "terribles" de sujet "local".A ses côtés, un imam, un rabbin, et des représentants d'autres confessions ont pris la parole à tour de rôle, ainsi que plusieurs proches du jeune homme, qui l'ont décrit comme le père aimant de ses deux enfants, et dévoué à sa fiancée, Salena Manni."Nous en avons assez de voir les nôtres mourir", a martelé l'imam, Zaid Shakir, avant de lancer, à propos des violences policières par balle: "C'est un problème systémique (...) c'est un problème uniquement américain". Puis d'énumérer une longue liste d'autres victimes noires de bavures.La vidéo de la mort de Stephon Clark, filmée par les caméras que portent les policiers, a particulièrement choqué. Les deux agents de la Sacramento Police Department (SPD) lui ont tiré dessus à 20 reprises, avant de lui intimer de montrer ses mains.Ils étaient intervenus après un appel signalant qu'un homme brisait des vitres de voitures. Pensant que Stephon Clark était leur suspect, ils l'ont pris en chasse, épaulés par un hélicoptère de police.Le jeune homme s'est alors réfugié dans le jardin, où il a été abattu."J'ai dit aux policiers: +Vous n'êtes que des meurtriers+", a déclaré sa grand-mère, Sequita Thompson, qui vivait aussi sur les lieux, à la chaîne locale Fox 40.Les rues du centre-ville, où se trouve le Capitole de l'Etat, sont depuis sa mort régulièrement bloquées par des manifestants. Jeudi encore, un rassemblement avait été convoqué devant le bureau du procureur du comté.Une réunion du conseil municipal a plus tôt cette semaine été interrompue quand un rassemblement a viré à l'émeute, la foule exigeant la fin d'un "racisme endémique". Ses membres ont été évacués par la police pendant que des manifestants en colère pénétraient dans l'hôtel de ville, malgré les appels au calme des dirigeants du mouvement de protestation.L'entrée à deux matches de basket NBA a été perturbée: des milliers de spectateurs n'ont pas pu pénétrer dans la salle, forçant le propriétaire de l'équipe de NBA locale, les Kings, à délivrer un appel à la paix et l'unité à la mi-temps d'une rencontre.Après un autre match, Vivek Ranadivé a assuré que sa franchise aiderait à "empêcher cette tragédie d'arriver à nouveau". Ses joueurs, des stars millionnaires d'une ligue qui s'est longtemps voulue dépolitisée, se sont entraînées avec un T-shirt cinglé du nom de Stephon Clark.Des dizaines d'activistes du mouvement de défense des Noirs, "Black Lives Matter", comptent demander à la procureure de Sacramento, Anne Marie Schubert, de poursuivre les deux agents.La famille Clark, qui a déjà perdu un frère de Stephon dans une fusillade en 2006, envisage également des poursuites."Nous allons pousser le procureur à rendre justice au nom de Stephon Clark", a affirmé Al Sharpton durant les funérailles. "Nous sommes venus parce que ce garçon devrait être vivant aujourd'hui."(©AFP / 30 mars 2018 00h05)