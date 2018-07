Fusillade à La Nouvelle Orléans: 3 morts et 7 blessés

Trois personnes ont été tuées et sept autres blessés samedi soir dans une fusillade près d'un bar de La Nouvelle Orléans, selon la police locale, qui recherchait dimanche deux suspects armés."Deux inconnus armés, qui seraient vêtus de sweatshirts à capuche ont apparemment approché un groupe de personnes regroupées devant un bar" à quelques kilomètres du centre touristique de la ville, le Quartier Français, a indiqué la police dans un communiqué."Nous pensons qu'ils se sont approchés d'une des personnes et ils ont tiré à de multiples reprises avant de s'enfuir", a indiqué le chef de la police locale, Michael Harrison, au cours d'un point de presse dans le nuit. "C'était personnel".Les victimes -- cinq hommes et deux femmes -- ont été transportés à l’hôpital. Selon NBC, une des victimes serait dans un état critique.La police ignore le motif de cette fusillade."L'enquête nous le dira", a indiqué M. Harrison. "C'était tout à fait intentionnel mais nous ne savons pas à ce stade si c'est lié à des gangs".(©AFP / 29 juillet 2018 16h44)