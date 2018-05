Fusillade au Texas: des "blessés" mais la situation est "sous contrôle" (autorité)

Washington - Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une fusillade survenue vendredi matin dans un lycée du Texas, mais la situation est "sous contrôle", a indiqué le district scolaire de Santa Fe sur sa page Facebook."Un incident s'est produit ce matin dans un lycée impliquant un tireur. L'incident est toujours en cours mais est sous contrôle. Des blessés ont été confirmés", a précisé cette source, sans identifier l'établissement concerné. Le district avait annoncé plus tôt sur son site internet qu'un confinement avait été mis en place.Selon la presse locale, faisant référence à des sources policières, le tireur a été arrêté. Des médias rapportaient que plusieurs personnes ont été tuées.Ed Gonzalez, shérif du comté de Harris, a tweeté avoir envoyé du renfort dans le comté voisin de Galveston où se trouve la petite ville de Santa Fe, située au sud-est de Houston, confirmant ainsi des informations des médias locaux sur le lycée affecté."Incident avec fusillade signalé à la Santa Fe High School dans le comté de Galveston. Nous avons des unités @hcsoTexas en route pour prêter assistance. Importante présence policière, évitez la zone", a-t-il ajouté.Contactée par l'AFP, la police de Santa Fe n'était pas en mesure de faire de commentaire.Selon la presse locale, faisant référence à des sources policières, le tireur a été arrêté. Des médias rapportaient que plusieurs personnes ont été tuées."Quelqu'un est entré avec un fusil et a commencé à tirer, et cette fille a été blessée à la jambe", a déclaré un témoin seulement identifié avec le prénom Nikki, à la chaîne locale KTRK. Cette source a précisé que des élèves avaient pris la fuite.Richard Allen, un parent d'élève, a raconté à la chaîne être arrivé sur place peu après le début de la fusillade et avoir vu plusieurs personnes être emmenées en ambulance."Mon fils a dit que quelqu'un était entré dans la salle des cours d'arts et a commencé à tirer sur beaucoup d'élèves", a-t-il dit.Les images de télévision montraient des élèves en file indienne, certains en train d'être évacués vers un site à l'écart, où leurs parents pouvaient venir les récupérer.(©AFP / 18 mai 2018 14h39)