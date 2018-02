Fusion/semi-conducteurs: Broadcom réduit son offre sur Qualcomm

BROADCOM

New York - Le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom, qui convoite son rival Qualcomm, a réduit mercredi son offre, mettant la pression sur les actionnaires de sa cible.Cette annonce intervient au lendemain de la décision de Qualcomm, fournisseur d'Apple notamment, de relever sa propre proposition de rachat du néerlandais NXP à quelque 43 milliards de dollars.Broadcom estime que ce faisant Qualcomm "a agi contre les intérêts des actionnaires en transférant une valeur excessive aux actionnaires activistes de NXP".En conséquent, le groupe ne propose plus que 79 dollars par titre Qualcomm contre 82 dollars auparavant.Dans le détail, 57 dollars par titre seront payés en numéraire et 22 dollars par actions. La précédente offre était de 60 dollars en cash et le reste en actions.Broadcom ajoute que si jamais Qualcomm ne finalisait pas son projet de rapprochement avec NXP, il remettrait sur la table son offre initiale qui valorise la cible à quelque 120 milliards de dollars hors dette."Qualcomm est persuadé qu'un conseil d'administration de Qualcomm responsable aurait dû suivre la recommandation de l'ISS", un important cabinet de conseils aux actionnaires, "de discuter avec Broadcom de la transaction concernant NXP et de négocier la vente de Qualcomm à Broadcom", conclut la société.Broadcom maintient toutefois sa promesse de verser 8 milliards de dollars de dédommagements au cas où la fusion avec Qualcomm serait bloquée par les autorités de la concurrence.A Wall Street, le titre Qualcomm baissait de 1,16% à 63,25 dollars dans les échanges électroniques quelques minutes avant l'ouverture de la séance.lo/jum/az(©AFP / 21 février 2018 14h21)