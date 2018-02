Fusion/semi-conducteurs: le feuilleton continue entre Broadcom et Qualcomm

BROADCOM

San Francisco - Le feuilleton entourant un possible rachat du fabricant américain de semi-conducteurs Qualcomm par son concurrent Broadcom a connu un nouvel épisode mercredi avec l'abaissement de l'offre du second sur le premier, marquant un nouveau durcissement des échanges entre les deux groupes.Broadcom a annoncé mercredi qu'il abaissait son offre de rachat --hostile-- sur Qualcomm suite à la décision de celui-ci de relever sa propre proposition de rachat du néerlandais NXP à quelque 43 milliards de dollars.Qualcomm a déjà rejeté deux fois une offre de rachat par Broadcom, la jugeant insuffisante, mais leurs rapports semblaient s'être arrangés récemment et une rencontre avait même été organisée la semaine dernière entre les états-majors des deux entreprises pour discuter du projet.Mais les choses ne sont détériorées mardi lorsque Qualcomm a relevé son offre sur NXP car pour Broadcom, dont le siège est à Singapour, il s'agit là d'une manoeuvre pour compliquer sa propre OPA. Il estime qu'en relevant le prix d'achat de NXP, Qualcomm a perdu l'équivalent de 6,2 milliards de dollars et "a agi contre les intérêts des actionnaires en transférant une valeur excessive aux actionnaires activistes de NXP"."Broadcom est persuadé qu'un conseil d'administration de Qualcomm responsable aurait dû suivre la recommandation de l'ISS", un important cabinet de conseils aux actionnaires, "de discuter avec Broadcom de la transaction concernant NXP et de négocier la vente de Qualcomm à Broadcom", a écrit ce dernier mercredi.A l'inverse, Qualcomm, fournisseur d'Apple notamment, estime que le rachat de NXP en cours de négociation augmente sa valeur, rendant l'offre émanant de Broadcom d'autant plus insuffisante. Broadcom a fait passer son offre de 82 dollars l'action à 79 dollars.L'offre originelle --qui valorisait Qualcomm à 120 milliards de dollars hors dette-- serait en revanche remise sur la table si jamais Qualcomm ne finalisait pas son projet de rapprochement avec NXP."L'offre réduite de Broadcom a rendu une proposition inadéquate encore pire bien qu'il soit évident que la sécurisation du rachat de NXP soit bénéfique pour les actionnaires de Qualcomm. Broadcom refuse toujours de discuter du prix", a regretté Qualcomm dans un communiqué, précisant qu'une acquisition de NXP améliorera les résultats de Qualcomm.Pour autant, Qualcomm ne semble toujours pas fermer complètement la porte à son prédateur, se disant toujours "décidé à faire au mieux pour (ses) actionnaires, que ce soit à travers sa stratégie de croissance ou la vente de l'entreprise".La saga pourrait connaître un tournant majeur le 6 mars, date de l'assemblée des actionnaires de Qualcomm: Broadcom a annoncé son intention de prendre le contrôle de la majorité du CA de sa cible pour faire passer son projet.Outre la question du prix, Qualcomm estime aussi que la proposition de son concurrent s'expose à une possible opposition des régulateurs. A cet égard, Broadcom a maintenu mercredi sa promesse de verser 8 milliards de dollars de dédommagements au cas où la fusion avec Qualcomm serait bloquée par les autorités de la concurrence.Si elle devait se concrétiser, cette opération créerait un mastodonte dans un secteur en pleine consolidation face au développement de technologies liées aux véhicules autonomes et à la 5G.A Wall Street, le titre Qualcomm a fini mercredi en repli de 0,92% à 63,40 dollars.lo-vmt-jc/leo(©AFP / 22 février 2018 02h22)