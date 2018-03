Fusions-acquisitions en repli dans l'industrie pharmaceutique en 2017

Zurich (awp) - La valeur des fusions acquisitions finalisées dans l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux s'est érodée de quelque 20% en comparaison annuelle l'an dernier, pour représenter tout de même 203 mrd USD, selon un décompte publié mardi par le cabinet EY. La vente des activités établies du laboratoire biopharmaceutique bâlois Actelion au mastodonte américain diversifié Johnson & Johnson a constitué la plus imposante de ces transactions.En dépit de cette opération à près de 30 mrd USD, les biotechnologies n'ont pour une fois représenté qu'un quart environ de l'ensemble des cibles d'acquisition, contre encore près de 80% en 2016. En termes géographiques, l'influence des firmes américaines a poursuivi son déclin rapide, avec une part de 30% en 2017 contre encore 39% en 2016 et plus de 50% en 2015.La retenue adoptée par les entreprises de la branche a accru leur puissance de feu de 10% à 1340 mrd USD et le cabinet américain anticipe subséquemment une recrudescence des mouvements de consolidation sur l'exercice en cours.Les liquidités disponibles pour le segment des dispositifs médicaux ont atteint la valeur record de 256 mrd USD, tandis que les pharmas spécialisées ont accru leur force de frappe de près d'un quart à 26 mrd USD.Les géants technologiques que représentent les américains Amazon, Apple et Alphabet ou encore le sud-coréen Samsung mettent de surcroît la pression sur les prédateurs habituels du secteur. Ces nouveaux acteurs peuvent en effet compter sur des réserves de 1700 mrd USD pour assouvir leurs appétits sur le juteux marché de la santé, soit d'ores et déjà plus que les 65 plus gros laboratoires de la planète réunis.jh/rp(AWP / 13.03.2018 12h55)