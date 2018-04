Futuren (éolien) dans le rouge en 2017, en raison d'opérations sur son capital

FUTUREN

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - Le spécialiste de l'éolien Futuren, détenu à 87,5% par EDF, a enregistré en 2017 une perte nette de 5,2 millions d'euros, notamment en raison de charges liées aux opérations sur son capital, a annoncé le groupe vendredi.A 61,76 millions d'euros, le chiffre d'affaires a progressé de 9%.Le résultat opérationnel a atteint 6,4 millions d'euros, en baisse de 49% par rapport à 2016.L'exercice 2017 a été affecté par une charge exceptionnelle de 3,8 millions d'euros "liée aux opérations sur le capital", à savoir la prise de participation majoritaire par EDF, l'offre publique d'achat menée ensuite par l'électricien et une augmentation de capital, précise le groupe dans un communiqué.Le groupe "poursuit sa politique de développement qui vise à mettre en service des parcs éoliens pour son compte propre afin de renforcer sa principale activité de vente d'électricité", ajoute le texte.Futuren développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays (Allemagne, France, Maroc, Italie). Il exploite au total 620 mégawatts pour son propre compte et pour le compte de tiers.spe/tq/pan(©AFP / 06 avril 2018 06h16)