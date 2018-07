GAM: bénéfice IFRS semestriel en chute libre à cause de Cantab

(ajoute détails par segment, suspension d'un directeur)Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM a bouclé le premier semestre 2018 sur un bénéfice net IFRS amputé de près de deux tiers (-62%) en rythme annuel, à 25,4 millions de francs. Dans un communiqué, le groupe zurichois explique cette contre-performance essentiellement par le correctif lié à la reprise de Cantab en octobre 2016, comme annoncé le 13 juillet.Le produit d'exploitation est ressorti à 287 millions de francs, en hausse de 11%, et les charges à 195,7 millions (+7%). Le résultat opérationnel avant impôts a bondi de 21% à 91,3 millions et le bénéfice net sous-jacent de 22% à 71,7 millions.Au 30 juin, la masse sous gestion se montait à 163,8 milliards de francs, soit 0,1% de plus qu'au 31 mars (+3% par rapport au bouclement 2017). Les afflux nets au cours des six premiers mois ont été de 9,3 milliards, 45% de mieux qu'un an plus tôt.La masse sous gestion de la division Investment Management est restée stable à 84,4 milliards, les afflux nets de 2,6 milliards ayant été compensés par des effets de marché et de change négatifs.Dans la division Private Labelling, les actifs sous gestion se sont étoffés de 7% à 79,4 milliards, mais là aussi l'apport en capitaux frais (+6,7 milliards) a été plombé par des effets négatifs à hauteur de 1,6 milliard.La copie rendue par GAM s'inscrit dans le haut de la moyenne des prévisions des analystes consultés par AWP en ce qui concerne les recettes, le bénéfice opérationnel la masse sous gestion, alors que les afflux ont nettement dépassé les projections les plus optimistes. L'augmentation des charges est restée en deçà des expectatives.Directeur suspenduDans un communiqué distinct, le gestionnaire d'actifs zurichois a annoncé la suspension de Tim Haywood, directeur des investissements (CIO) en charge de la stratégie Absolute-Return-Bond (ARBF), qui fait l'objet d'une enquête interne.Celle-ci concerne les procédures de gestion du risque ainsi que des obligations en matière de documentation, mais "ne soulève aucun doute quant à l'honnêteté" de l'intéressé. GAM assure en outre que les autorités de surveillance compétentes sont tenues au courant de l'affaire.Pour la suite de l'exercice, la direction va s'efforcer de "mettre en oeuvre avec discipline" sa stratégie, visant une croissance annuelle d'au moins 10% du bénéfice par action (BPA) dilué, ainsi qu'un rendement des revenus de 35-40% sur un cycle de 5-8 ans.Toutefois, GAM prévient qu'un ralentissement des afflux de capitaux est possible, comme conséquence d'une certaine aversion au risque de la part de la clientèle en raison de la volatilité et des incertitudes du marché, ainsi que de l'annonce de la suspension du CIO.buc/rp/op(AWP / 31.07.2018 09h31)