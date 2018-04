GAM dépasse les attentes au premier trimestre

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM profite encore de la bonne dynamique amorcée l'année dernière. Le groupe zurichois a accru son volume d'affaires au premier trimestre 2018. L'activité stratégique Investment Management a dépassé les attentes. La volatilité sur les marchés financiers a rendu les clients plus prudents, indique GAM jeudi.A fin mars, la masse sous gestion affichait 162,3 milliards de francs, en hausse de 2,3% sur trois mois. Les entrées nettes d'argent ont totalisé 6 milliards, selon le communiqué. Les effets de change et de marché ont pesé sur la collecte de fonds.Pour Investment Management, activité qui regroupe les fonds maison, la masse sous gestion a grappillé 1,5% à 85,7 milliards de francs. Les afflux nets se sont élevés à 2,5 milliards, malgré un reflux de 1,2 milliard causé par les fluctuations de change et effets du marché.Ces deux indicateurs dépassent les prévisions des analystes sollicités par AWP, qui s'attendaient en moyenne à 85,0 milliards de francs d'avoirs et des entrées nettes de 1,6 milliard.L'unité Private Labelling, spécialisée dans les produits en marque blanche, a connu une croissance des volumes à 76,6 milliards, soit +3,1%. La collecte a permis d'attirer 3,5 milliards d'argent frais net. Pour cette activité, les reflux causés par les devises et les marchés atteignent également 1,2 milliard.Dans un contexte de marchés financiers volatiles, les clients sont sur la retenue. La direction met la priorité sur ses objectifs existants. Elle vise pour 2018 une marge bénéficiaire située dans le bas fourchette à moyen terme de 35-40%, hors effets exceptionnels. En 2017, celle-ci s'était établie à 31,1%.fr/al(AWP / 19.04.2018 07h29)