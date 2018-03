GAM: forte hausse de la rentabilité brute en 2017

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM a vu sa rentabilité brute fortement augmenter en 2017, grâce notamment à la bonne santé de l'activité de commissions et services, a-t-il annoncé jeudi. Le résultat net a cependant été plombé par une base de comparaison défavorable. Du coup, les actionnaires devront se contenter d'une rémunération stable comparé à l'année précédente, à 0,65 CHF par action.Le produit d'exploitation issu des activités de commissions et services a bondi de 16% à 547,7 mio CHF l'exercice précédent, portant le total des recettes du groupe zurichois à 549,9 mio (+15%), a-t-il détaillé dans un communiqué.Les charges ont cependant également augmenté de 5% à 377,4 mio CHF, en raison d'une hausse des coûts en personnel et administratifs, ainsi que de conseil.En dépit d'une hausse des charges, le résultat opérationnel avant impôts a bondi de 44% à 172,5 mio CHF. Le bénéfice net, compilé selon la norme comptable IFRS, a par contre reculé de 8% à 123,2 mio. En 2016, GAM avait profité d'un crédit d'impôts particulièrement élevé.Le groupe a également su regagner la confiance de ses clients, les afflux nets d'argent nouveau dans l'activité Investment Management atteignant 8,6 mrd CHF, après des reflux de 10,7 mrd un an plus tôt. Les avoirs sous gestion ont par conséquent gonflé de 24% à 84,4 mrd.Les chiffres dévoilés par GAM ont légèrement dépassé les prévisions des analystes consultés par AWP, notamment les afflux de liquidités dans Investment Management attendus à seulement 7,9 mrd CHF.La direction a confirmé les objectifs à moyen terme, soit sur un cycle de 5 à 8 ans. La société table sur une progression du résultat opérationnel dilué par action de plus de 10% sur une base annualisée et un rendement sur chiffre d'affaires de 35% à 40%.al/fr(AWP / 01.03.2018 07h31)