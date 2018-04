GAM porté par une bonne collecte d'argent au premier trimestre

Zurich (awp) - Le titre GAM progressait à la Bourse suisse, après des chiffres partiels au premier trimestre qui ont dépassé les attentes. Le gestionnaire d'actifs zurichois a gonflé sa masse sous gestion et attiré de l'argent frais, malgré des effets négatifs de devises et des marchés financiers. Les analystes affichent un optimisme mesuré.A 9h22, la nominative GAM prenait 1,1% à 16,22 francs, dans un SPI en recul de 0,11%.Cette année, le gestionnaire est en mesure de générer des afflux nets d'argent à un niveau "respectable", assure la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire. Les fonds obligataires continuent de dominer sur le reste.Le nombre de produits en préparation et la politique salariale devraient conduire à un relèvement des prévisions de coûts pour 2018, note l'analyste Michael Kunz, qui reconduit "pondérer au marché".Pour sa part, Vontobel n'anticipe en l'état aucun révision de ses estimations. L'évolution des fonds Systematic pourraient changer la donne.La forte volatilité sur les marchés financiers doit permettre aux gestionnaires d'actifs de tirer leur épingle du jeu, mais pourraient également inciter les clients à se montrer plus prudents, résultant en un ralentissement des sorties/entrées d'argent. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé en février et mars, affirme Andreas Venditti. L'analyste campe sur la recommandation "hold".fr/al(AWP / 19.04.2018 09h28)