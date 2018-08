GAM poursuit sa dégringolade après la suspension d'un de ses fonds

Zurich (awp) - L'action GAM, était toujours sous pression jeudi dans les premiers échanges à la Bourse suisse. Le gestionnaire d'actifs a annoncé l'arrêt du fonds "Absolute return bond" après la suspension de son responsable Tim Haywood, directeur des investissements, communiquée mardi dernier. Toutes les souscriptions et rachats de ce fonds ont été arrêtés au 31 juillet 2018, précise l'établissement zurichois.Les conseils d'administration des fonds vérifient maintenant toutes les solutions à mettre en place, dont la liquidation des fonds, pour maximiser la valeur et les liquidités pour les clients. Les actifs sous gestion étaient de 7,3 milliards de francs au 31 juillet.Après avoir chuté de plus de 12% mardi, le titre s'affaissait de 12,9% à 8,74 francs dans un marché élargi SPI en baisse de 0,23% à 9h40.Cette interruption du fonds n'est pas surprenante après la suspension de Tim Haywood, a relevé l'analyste Andreas Venditti de Vontobel. La direction prévoit un laps de temps de 4-8 semaines pour achever les enquêtes internes. On ne devrait donc pas savoir avant 1-2 mois ce qui s'est vraiment passé. Dans cette attente, l'objectif de cours est placé en révision négative par la banque.Le flux d'informations négatives ne cesse pas, commente la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'établissement rappelle l'avertissement sur bénéfice et la suspension de M. Haywood. Le titre devrait rester sous pression car la nouvelle devrait aussi effrayer les investisseurs qui n'ont pas encore procédé à des rachats, estime le spécialiste.lk/vj(AWP / 02.08.2018 09h53)